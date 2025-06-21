U-21

У наступному раунді турніру "помаранчеві" зустрінуться з іспанцями або англійцями.

У рамках чвертьфіналу плей-оф чемпіонату Європи-2025 збірні U-21 Португалії і Нідерландів зустрілися в словацькій Жиліні.

Номінальні гості ще в першому таймі залишилися в меншості через дві жовті картки для Рубена ван Боммела протягом кількох хвилин. Пізніше Жеовані Кенда схибив з 11-метрової позначки, влучивши в праву від голкіпера нідерландців стійку. Португальці намагалися дотиснути свого суперника, але той не здавався й був винагороджений результативним ударом Ернеста Поку. Це взяття воріт виявилося фатальним для номінальних господарів поля.

У півфіналі плей-оф Євро-2025 (U-21) "помаранчевим" протистоятиме переможець пари Іспанія — Англія. Матч відбудеться сьогодні ж, 21 червня, розпочавшись о 22:00 за Києвом.

Португалія — Нідерланди 0:1

Гол: Поку, 84

На 31-й хвилині Кенда не реалізував пенальті (стійка)

Португалія: Соареш — Піньєйру (Гомеш, 87), Ламба, Муніс, Назінью — Фернандеш (Сантуш, 80), Насіменту, Бернарду (Форбс, 63) — Са (Маркеш, 80) — Кенда, Томаш (Араужу, 46)

Нідерланди: Руфс — Ренсх, ван ден Берг, Гато, Матсен — Фламінго, Валенте (Меєр, 53), Тейлор — Мангуф (Поку, 79), ван Берген (Огайо, 90+4), ван Боммел

Попередження: Са, Сантуш, Форбс — ван Боммел, Ренсх, Тейлор, Руфс

Вилучення: ван Боммел, 21 (друге попередження)