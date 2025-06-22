Визначився третій півфіналіст турніру.
Данія U-21 - Франція U-21, Getty Images
22 червня 2025, 20:57
Молодіжна збірна Франції у чвертьфінальному матчі Євро-2025 здобула напружену перемогу над Данією з рахунком 3:2 та вийшла у півфінал турніру.
Датчани відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 18 хвилині результативним ударом відзначився Клеман Бішофф, але перед самою перервою французи зрівняли рахунок завдяки голу у виконанні Джауї Сіссе.
На старті другого тайму Данія знову вийшла вперед після результативного удару Олівера Серенсена з передачі Бішоффа.
Проте французи зібралися на останній період матчу. Спочатку Кентен Мерлен зрівняв цифри на табло на 84 хвилині, а за хвилину Матіс Тель забив переможний м'яч для французів.
Таким чином, Франція стала третім півфіналістом турніру після Англії та Нідерландів. Останній півфіналіст має визначитись у матчі між Німеччиною та Італією, які розпочнуть поєдинок о 22:00.
Данія U-21 — Франція U-21 2:3
Голи: Бішофф, 18, Серенсен, 49 — Сіссе, 44, Мерлен, 84, Тель, 85.
Данія U-21: Юнгдаль — Бак (Джелерт, 86), Провстгард, Крістенсен, Гоеї — Серенсен, Нартей (Чуквуані, 86), Фрауло — Бішофф (Бік,73), Єнсен (Квістгорден, 60), Осула (Гардер, 60).
Франція U-21: Рест — Мерлен, Люкеба, Матсіма (Магасса, 81), Дукуре — Лепенан, Агуме (Аблін,81), Сіссе — Одобер (Сільділлья, 90+3), Лемарешаль (Баррі, 72), Тель.
Попередження: Нільсен.