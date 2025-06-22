U-21

Визначився третій півфіналіст турніру.

Молодіжна збірна Франції у чвертьфінальному матчі Євро-2025 здобула напружену перемогу над Данією з рахунком 3:2 та вийшла у півфінал турніру.

Датчани відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 18 хвилині результативним ударом відзначився Клеман Бішофф, але перед самою перервою французи зрівняли рахунок завдяки голу у виконанні Джауї Сіссе.

На старті другого тайму Данія знову вийшла вперед після результативного удару Олівера Серенсена з передачі Бішоффа.

Проте французи зібралися на останній період матчу. Спочатку Кентен Мерлен зрівняв цифри на табло на 84 хвилині, а за хвилину Матіс Тель забив переможний м'яч для французів.

Таким чином, Франція стала третім півфіналістом турніру після Англії та Нідерландів. Останній півфіналіст має визначитись у матчі між Німеччиною та Італією, які розпочнуть поєдинок о 22:00.

Данія U-21 — Франція U-21 2:3

Голи: Бішофф, 18, Серенсен, 49 — Сіссе, 44, Мерлен, 84, Тель, 85.

Данія U-21: Юнгдаль — Бак (Джелерт, 86), Провстгард, Крістенсен, Гоеї — Серенсен, Нартей (Чуквуані, 86), Фрауло — Бішофф (Бік,73), Єнсен (Квістгорден, 60), Осула (Гардер, 60).

Франція U-21: Рест — Мерлен, Люкеба, Матсіма (Магасса, 81), Дукуре — Лепенан, Агуме (Аблін,81), Сіссе — Одобер (Сільділлья, 90+3), Лемарешаль (Баррі, 72), Тель.

Попередження: Нільсен.