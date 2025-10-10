U-21

Молодіжна команда "синьо-жовтих" двічі поверталася у гру протягом другого тайму та все ж залишила поле бодай з одним пунктом.

У словенському місті Мурска-Соботі збірна України U-21 зіграла видовищний матч у рамках другого туру відбору до молодіжного Євро-2027 проти однолітків з Угорщини, завершивши зустріч із рахунком 3:3.

Підопічні Унаї Мельгоси відкрили рахунок уже на 8-й хвилині — Степанов замкнув передачу Корнійчука, однак суперник швидко відігрався завдяки реалізованому пенальті від Туболі.

Після перерви угорці двічі виходили вперед (Молнар, Феньйо), але "синьо-жовті" кожного разу поверталися у гру — завдяки точним ударам Маткевича та Крупського.

Нічия наразі дозволяє Україні U-21 зберегти перше місце у групі H з чотирма очками після двох турів.

U.21. Україна — Угорщина 3:3 (1:1)

Голи: Степанов (8), Маткевич (75), Крупський (85) - Туболі (37, пен.), Молнар (60), Феньйо (80)