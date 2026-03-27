Команда Унаї Мельгоси пропустила у другому таймі та ускладнила турнірне становище.

Молодіжна збірна України не змогла втримати перемогу над Литвою у матчі п’ятого туру відбору до Євро-2027 (U-21) — поєдинок у Кошице завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм минув у рівній боротьбі без забитих м’ячів. Українці більше контролювали м’яч, однак небезпечних моментів було небагато. Найактивнішими в атаці виглядали Данило Кревсун і Володимир Гусол, але до реальної загрози воротам справа не доходила.

Після перерви підопічні Унаї Мельгоси додали в агресії та відкрили рахунок на 61-й хвилині. Ілля Пастух виконав подачу з лівого флангу, а Данило Кревсун на дальній стійці вдало замкнув передачу — 1:0.

Втім, перевага українців тривала недовго. Вже на 70-й хвилині литовці зрівняли рахунок: після навісу Степонавичуса м’яч курйозно опинився у воротах України — 1:1.

У заключні хвилини "синьо-жовті" намагалися вирвати перемогу, створили кілька напівмоментів, зокрема після прострілу Олексія Гусєва та удару Іллі Пищура, але воротар суперника впорався. У підсумку — нічия, яка не влаштовує українську команду.

Після п’яти турів Україна має лише одну перемогу, дві нічиї та дві поразки, суттєво ускладнивши боротьбу за вихід до фінальної частини турніру. Відставання від другого місця, яке посідає Хорватія, вже становить п’ять очок, причому у конкурентів є матч у запасі.

U-21. Україна — Литва 1:1

Голи: Кревсун, 61 — Степонавічус, 70

Україна U-21: Крапивцов, Крупський, Кисіль (Захарченко, 87), Мельниченко, Гусєв, Кревсун, Варфоломєєв, Пастух, Глущенко (Тутєров, 87), Степанов (Пищур, 72), Гусол (Редушко, 72).

Литва U-21: Войтиновичюс, Шеткус, Шапола, Слендзока, Бурдзілаускас, Шлута, Пралейка, Степонавичус, Гуделевічюс (Ліцкунас, 83), Пранкус (Каушиніс, 72), Янсонас (Усавіцус, 72).

Попередження: Глущенко, Редушко – Бурдзілаускас