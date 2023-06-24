U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи B, у якому зіграють Іспанія U-21 та Хорватія U-21.

Збірні Іспанії та Хорватії зіграють поміж собою в рамках другого туру молодіжного чемпіонату Європи-2023 на стадіоні Жулешті в Бухаресті.

Санті, після перемоги над Румунією (3:0), залучив до стартового складу Віктора Гомеса на правий фланг захисту.

Драган Скочич, на тлі поразки від України (0:2), використав із перших хвилин Крізманича ліворуч у захисті, тоді як Шего розташується на протилежному боці поля в півзахисті.

Іспанія U-21: Арнау Тенас — В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда — Баена, Бланко — Родрі, Сансет, С. Гомес — Руїс.

Запасні: Агірресабала, Роман, Гільямон, Рікельме, Барренечеа, Арнау Мартінес, Хіла, Вейга, Орос, Санчес, Камельйо, Бернабе.



Хорватія U-21: Котарські — Сігур, Франьїч, Перкович, Крізманич — Шего, Батуріна, Булат, Пршир, Фріган — Бельйо.

Запасні: Пандур, Чавліна, Чоліна, Палаверса, Солдо, Шимич, Качавенда, Галешич, Стойкович, Відович, Годжа, Фрук.



Гра Іспанія — Хорватія U-21 почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.