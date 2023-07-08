U-21

Football.ua представляє прев'ю поєдинку молодіжного чемпіонату Європи-2023 між збірними Англії та Іспанії, який пройде 8 липня та розпочнеться о 19:00.

У рамках фіналу молодіжного ЄВРО-2023 зустрінуться найсильніші представники квартетів B та C, яким удалось прокласти шлях до вирішального протистояння.

АНГЛІЯ U-21 — ІСПАНІЯ U-21

СУБОТА, 8 ЛИПНЯ, 19:00. СТАДІОН АДЖАРАБЕТ-АРЕНА, БАТУМІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКЕС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СУСПІЛЬНОМУ

Перед початком молодіжного чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року станом на момент початку кваліфікації всі називали виключно дві команди в якості головних претендентів на перемогу — збірні Англії та Франції. У підсумку завбачний прогноз виправдав себе лише на половину. "Три леви" дійсно дістались до заключного протистояння на турнірі, тоді як "Les Bleus" так само спокійно подолали груповий етап, проте вже на першому кроці сітки плей-оф вилетіли від збірної України (3:1).

Шкода, проте команда Руслана Ротаня спромоглась тільки на одну гучну сенсацію за ходом цих змагань, тому в прийдешній грі ми будемо спостерігати саме за іспанцями, а не за "синьо-жовтим" колективом (1:5). Утім, виключно спортивним чином саме команди Лі Карслі та Санті були найкращими колективами на цьому турнірі, тож жодних випадковостей під час складання фінальної пари бути не могло. Але хто ж із них усе ж таки сильніший?

Напевно, відповідь на це питання мав би дати нам груповий етап та чвертьфінальний двобій за участі Англії проти Чехії, Ізраїля, Німеччини (тричі по 2:0) та Португалії (1:0) відповідно. Але ж ні. Команда Карслі зіграла в такий футбол, що залишав після себе неначе пустелю замість вражень — настільки безкомпромісною була перевага англійців у цих зустрічах. Їм довелось, як і іспанцям проти України, зіграти двічі за ходом змагань, але в півфіналі футболісти Гая Лузона просто отримали додаткові три м’ячі без жодної можливості підняти голову (3:0).

До того ж, Англія ще жодного разу не пропустила на цьому турнірі, що також багато про що говорить. Ця збірна, на її превеликий жаль, жодним чином не може відібратись на Олімпійські ігри в Парижі, бо на цих змаганнях належить до складу загальної команди Великої Британії, але, як здається, "трьом левам" ця тема взагалі не дуже-то й цікава.

У них є великий план років на 20 уперед установити власну гегемонію на міжнародних першостях і молодіжка наразі підійшла впритул до того, аби виправити помилки "старших", та нарешті виграти той чемпіонат Європи. Іспанці тим часом будуть намагатись цьому протидіяти, і якщо в усіх попередніх іграх до цього саме вони були фаворитами, то цього разу потрібно буде подекуди миритись із другорядною роллю — команда Карслі неохоче віддає контроль над грою суперникам.

Якщо говорити з точки зору просто футбольного вболівальника, то на нас цілком імовірно очікує дійсно великий матч двох славетних та дуже не схожих одна на одну футбольних шкіл. Єдиною пересторогою в цьому плані, і англійці саме таким чином переграли португальців, може стати бажання команди Карслі знову зіграти в свій надзвичайно впевнений футбол. Краси в тому видовищі мало, тож іспанцям доведеться протидіяти ще й цьому. Утім, команда Санті дуже заряджена на перемогу, що вже, на жаль, відчула на собі збірна України.

За версією букмекерів, невеличким фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Лі Карслі. Так, на перемогу Англії U-21 пропонується коефіцієнт 2,84, тоді як потенційний успіх Іспанії U-21 оцінюється показником 2,87. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,30.

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