Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи D, у якому зіграють Україна та Данія.
Арсеній Батагов, Getty Images
12 червня 2025, 18:19
Молодіжні збірні України та Данії зіграють у Пряшові в першому турі чемпіонату Європи-2025.
Унаї Мельгоса залучив до стартового складу Батагова в центрі оборони.
Стеффен Гоєр використав із перших хвилин Нільсена та Єнсена в обороні, тоді як Бевінг гратиме у центрі поля, а Квістгорден, Гарден та Єнсен розташуються в атаці.
Україна U-21: Нещерет — Роман, Козік, Батагов, Вівчаренко — Очеретько, Бражко, Рубчинський — Брагару, Ванат, Волошин.
Запасні: Єрмаков, Крапивцов, Крупський, Михавко, Смоляков, Квасниця, В’юнник, Салюк, Ярмолюк, Яцик, Царенко, Велетень.
Запасні: Люкке, Сандер, Осула, Йоргенсен, Гей, Гойлунн, Нарті, Фрауло, Єлерт, Бішофф, Отоа, Адельгор.
Данія U-21: Юнгдаль — Гаї, Крістенсен, Нільсен, Єнсен — Бевінг, Чуквуані, Серенесен — Квістгорден, Гардер, Єнсен.
Гра Україна U-21 — Данія U-21 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.