U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи D, у якому зіграють Україна та Данія.

Молодіжні збірні України та Данії зіграють у Пряшові в першому турі чемпіонату Європи-2025.

Унаї Мельгоса залучив до стартового складу Батагова в центрі оборони.

Стеффен Гоєр використав із перших хвилин Нільсена та Єнсена в обороні, тоді як Бевінг гратиме у центрі поля, а Квістгорден, Гарден та Єнсен розташуються в атаці.

Україна U-21: Нещерет — Роман, Козік, Батагов, Вівчаренко — Очеретько, Бражко, Рубчинський — Брагару, Ванат, Волошин.

Запасні: Єрмаков, Крапивцов, Крупський, Михавко, Смоляков, Квасниця, В’юнник, Салюк, Ярмолюк, Яцик, Царенко, Велетень.



Данія U-21: Юнгдаль — Гаї, Крістенсен, Нільсен, Єнсен — Бевінг, Чуквуані, Серенесен — Квістгорден, Гардер, Єнсен.