U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи A, у якому зіграють Іспанія та Італія.

Молодіжні збірні Іспанії та Італії зіграють у третьому турі чемпіонату Європи-2025 U-21 у Трнаві.

Санті Денія, після перемоги над Румунією (2:1), використав із перших хвилин Куньята в рамці воріт, тоді як Рафа Марін, Ерсог та Андрес Гарсія гратимуть у обороні, а Хаурегісар та Пабло Марін розташуються в опорній зоні. Моро, Молейро та Родрігес гратимуть під нападком Фернандесом.

Карміне Нунціата, на тлі перемоги над Словаччиною (1:0), залучив до стартового складу Дзаккі в рамці воріт, тоді як Кайоде, Гіларді та Турікк'я гратимуть у захисті, Думбія, Гуаріно та Б'янко розташуються в центрі поля, а Пізіллі та Фацціні гратимуть під нападником Амброзіно.

Іспанія U-21: Куньят — Пубіль, Р. Марін, Ерсог, А. Гарсія — Хаурегісар, П. Марін — Моро, Молейро, Родрігес — Фернандес.

Запасні: Ітурбе, Фрага, Москера, Таррега, Герра, Лопес, Турр’єнтес, Матео, Торре, Хуанлу, Буено.



Італія U-21: Дзаккі — Кайоде, Гіларді, Коппола, Турікк’я — Думбія, Гуаріно, Б’янко — Пізіллі, Фацціні — Амброзіно.

Запасні: Депланше, Сассі, Дзанотті, Руджері, Праті, Пірола, Ндур, Казадеї, Ньонто, Бальданці, Фаббіан, Колеошо.Гра Іспанія U-21 — Італія U-21 почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.https://football.ua/games_online/98663.html