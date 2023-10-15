Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер збірної України прокоментував перемогу над північномакедонцями.

У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією.

Голкіпер української команди Анатолій Трубін висловився після гри.

"Нагорода Лев Матчу? Звісно, приємно, що вболівальники обрали саме мене. Але найголовніше, що команда перемогла. Вважаю, що кожен зробив максимальний внесок. Я хотів би розділити цей приз — по шматочку для кожного з гравців. Звісно, були помилки, але всі дуже старалися. Як справжня команда! Єдина нація, єдина країна! Я вважаю, що ми заслужили цю перемогу. Будемо працювати далі.

Трубіна визнали "Левом матчу" проти Північної Македонії

Чи пощастило Судакову? Без ударів немає голів. Сказав йому, що він забив класний м'яч. Георгій відповів: "Так і хотів!" Удачу теж потрібно заслужити, а він працює — і дуже наполегливо. Цей гол — нагорода йому. Дуже радий за нього, нехай забиває в кожному матчі.

Я бачив сейв воротаря Північної Македонії в другому таймі. Дуже круто! Я завжди радий за голкіперів. Із мого боку лише оплески — класний удар і класний сейв. Під час гри аплодував і Жорі, і воротарю, адже це мій колега. Так, він грає проти нас, але іноді бувають такі сейви, і ти розумієш, що таке справжня майстерність.

Найскладнішим для нас був період після забитого м'яча. Останні 10—15 хвилин першого тайму було дуже важко. І на початку другої половини, коли македонці тиснули на нас, адже їм не було чого втрачати. Добре, що ми витримали. Утім, були й у нас моменти, а Караваєв — узагалі я не знаю... Мессі? Чи хто? Може, Беллінгем? Коли Олександр був із м'ячем і класно його прокинув, думаю, супер. Гадав, що він буде його утримувати, щоб сплив час, а Караваєв пробив. Думаю: "Куди ти б'єш?" А він подивився, що воротаря немає. Це футбольний інтелект. Дуже класний рівень. І добре, що гравець, який вийшов на заміну в останні хвилини, відпрацював по максимуму. Це й є команда, коли кожен викладається стовідсотково. Тільки так приходить успіх. Це й є збірна України.

Зараз є трохи часу порадіти. Добре, що гра була не пізно ввечері, тож буде більше можливостей відновитися. Завтра вже слід забувати цю перемогу, виходити зі стану ейфорії й готуватися далі. Попереду — два важливі матчі, і все залежить тільки від нас", — наводить слова голкіпера офіційний сайт УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Північна Македонія.