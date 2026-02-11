Англія

Датський фахівець залишає посаду головного тренера після жахливої серії результатів у Прем'єр-лізі.

Томас Франк більше не є головним тренером Тоттенгем. Про це офіційно повідомила пресслужба клубу.

Рішення про звільнення 52-річного данця було прийнято на тлі незадовільних результатів команди. Раніше повідомлялося, що керівництво клубу вже проробляло різні плани на випадок непередбачуваних обставин, щоб знайти заміну тренеру.

Останньою краплею стала вчорашня домашня поразка від Ньюкасла з рахунком 1:2. Наразі "шпори" посідають лише 14-е місце в Прем'єр-лізі, перебуваючи всього в 5 очках від зони вильоту. Команда здобула лише 2 перемоги в останніх 17 матчах.

Раніше повідомлялося, що Рюдігер у сфері інтересів Тоттенгема.