Англія

Тренер підсумував гру Ньюкасла у 26-му турі АПЛ.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау підбив підсумки матчу 26-го туру АПЛ, у якому його команда здолала Тоттенгем з рахунком 2:1.



"Сьогодні ми провели якісний матч. Гра вийшла незвичайною — вважаю, що ми не заслуговували на рівний рахунок у той момент, коли Тоттенгем забив всупереч логіці того, що відбувалося. Велика заслуга хлопців у тому, що команда не розвалилася, а правильно відреагувала, забила другий м’яч і надійно відзахищалася у кінцівці", – зазначив Гау.

Тренер відзначив сильну гру своїх півзахисників:



"Я вважаю, що два наші восьмі гравці сьогодні, Джо Віллок та Джейкоб Ремзі, були чудовими. Фізично дуже хороші. Ми контролювали перший тайм частково завдяки їм та грі Бруно. Я був дуже радий і захоплений, що Ремзі забив, бо йому потрібне було таке визнання після останніх хороших виступів".

Після цього матчу Ньюкасл піднявся на 10-е місце в турнірній таблиці АПЛ. Наступний матч команди заплановано проти Астон Вілли в Кубку Англії — 14 лютого.

Нагадаємо, після цього матчу стало відомо, що Томас Франк більше не є головним тренером Тоттенгем. Про це офіційно повідомила пресслужба клубу.