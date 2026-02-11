Англія

Тренер шпор прокоментував серію без перемог, травми гравців та реакцію фанатів.

Наставник шпор закликав до спокою на тлі серії з восьми матчів без перемог в АПЛ та хвилі травм у команді

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк прокоментував своє майбутнє в лондонському клубі на фоні затяжної кризи в чемпіонаті Англії. Шпори не можуть перемогти в АПЛ уже вісім матчів поспіль і опустилися на 16-те місце в турнірній таблиці.

Попри тиск і невдоволення з боку вболівальників, данський фахівець демонструє впевненість у власних позиціях:

"На 1000 відсотків я вірю, що збережу роботу. Я також на 1000 відсотків упевнений, що не очікував опинитися в такій ситуації з 11–12 травмованими гравцями", — заявив Франк.

Тренер наголосив, що команда переживає складний період, але закликав не піддаватися паніці:

"До мене тут, у Тоттенгемі, та в багатьох інших клубах були люди, які втрачали голову. Я маю зберігати спокій. Ми повинні пройти через це разом. Є багато досліджень, які показують, що звільняти тренера — не правильне рішення", — додав він.

Франк підкреслив, що повністю зосереджений на боротьбі за покращення результатів:



"Ми розуміємо, що перебуваємо в не найкращій ситуації. Але, як і в усьому в житті, потрібно зберігати спокій і рухатися далі".

Перед і після матчу з Ньюкаслом уболівальники освистали як головного тренера, так і гравців команди, що свідчить про зростання напруги навколо клубу.