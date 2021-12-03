Во втором туре группового этапа элит-раунда футзальной Лиги чемпионов Ураган из Ивано-Франковска разгромно уступил португальской Бенфике (0:4).

Украинская команда проиграла без шансов, пропустив четыре безответных мяча, причем три из них от Афонсу, оформившего хе-трик, а еще один гол забил Чишкала.

Напомним, в первом туре Ураган обыграл испанский Леванте.

Обзор матча:

Бенфика — Ураган 4:0
Голы: Чишкала, 5, Афонсу, 6, 7, 32