Вашему вниманию самые интересные моменты матча футзальной Лиги чемпионов.
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03 декабря 2021, 10:30
Во втором туре группового этапа элит-раунда футзальной Лиги чемпионов Ураган из Ивано-Франковска разгромно уступил португальской Бенфике (0:4).
Украинская команда проиграла без шансов, пропустив четыре безответных мяча, причем три из них от Афонсу, оформившего хе-трик, а еще один гол забил Чишкала.
Напомним, в первом туре Ураган обыграл испанский Леванте.
Обзор матча:
Бенфика — Ураган 4:0
Голы: Чишкала, 5, Афонсу, 6, 7, 32