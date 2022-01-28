Футзал

Украинская команда сыграет против Испании, а второй финалист определится в противостоянии между Португалией и Россией.

В Гронингене состоялась жеребьевка финальной части женского чемпионата Европы по футзалу, одной из участниц которой станет украинская команда.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в полуфинале турнира женской сборной Украины предстоит встретиться с Испанией, которая является действующим чемпионом Европы (2019 год).



Второй же финалист Евро-2020 определится в противостоянии между хозяйкой турнира, командой Португалии, и сборной России.

Оба этих матча пройдут 25 марта 2022 года, а финал и поединок за третье место запланированы на 27 марта. Точное время будет известно позже.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.