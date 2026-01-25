Футзал

Збірна України розгромила Литву з рахунком 4:1 і зміцнила позиції у групі B.

Збірна України з футзалу здобула першу перемогу на Євро-2026, обігравши Литву з рахунком 4:1.

Початок матчу був нервовим, з великою кількістю порушень правил. На 7-й хвилині рахунок відкрив Ігор Чернявський, потужно пробивши з дальньої відстані. Після цього українці повністю захопили ініціативу.

На 13-й хвилині Владислав Первєєв забив другий гол після розіграшу кутового.

У другому таймі команда продовжувала атакувати. На 23-й хвилині чудовий момент створив голкіпер Олександр Сухов, який після сейву пройшов півмайданчика і віддав результативну передачу на Ігоря Корсуна, що завершилося третім голом.

На 33-й хвилині Даниіл Абакшин скористався ризиком литовців, які грали п’ять польових, і забив у порожні ворота. Лише на 36-й хвилині Литва змогла розмочити рахунок дальнім ударом Володимира Дерендяєва.

У третьому турі Україна зіграє з Чехією 28 січня о 20:30 за київським часом. Для виходу до чвертьфіналу команді вистачить і нічийного результату.

Група B після другого туру:

Вірменія – 6 очок

Україна – 3 очка

Чехія – 1 очко

Литва – 1 очко