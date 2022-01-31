Футзал

Вашему вниманию забитые мячи украинской сборной на стадии группового этапа Евро-2022.

Сборная Украины пробилась в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу, где встретится со сборной Казахстана.

Предлагаем вашему вниманию все забитые мячи в исполнении украинцев на стадии группового этапа.

Напомним, в первом туре Украину уступила Нидерландам (2:3), затем не оставила шансов Сербии (6:1) и в заключительном туре не сумела удержать ничью с Португалией (0:1).

🇺🇦 Все голы сборной Украины на пути в 1/4 финала ЕВРО-2022 по футзалу ⚽️



📺 Смотрим и наслаждаемся 👇#FutsalEURO pic.twitter.com/ZWgG1MxLw4 — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 31, 2022

Напомним, матч Казахстан — Украина в рамках 1/4 финала Евро-2022 начнется в 21:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.