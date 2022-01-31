Вашему вниманию забитые мячи украинской сборной на стадии группового этапа Евро-2022.
сборная украины по футзалу, фото уефа
31 января 2022, 15:06
Сборная Украины пробилась в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу, где встретится со сборной Казахстана.
Предлагаем вашему вниманию все забитые мячи в исполнении украинцев на стадии группового этапа.
Напомним, в первом туре Украину уступила Нидерландам (2:3), затем не оставила шансов Сербии (6:1) и в заключительном туре не сумела удержать ничью с Португалией (0:1).
Напомним, матч Казахстан — Украина в рамках 1/4 финала Евро-2022 начнется в 21:00 по киевскому времени.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.