Футзал

Наставник "сине-желтых" поделился своими мыслями после игры с Казахстаном.

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок Евро-2022 по футзалу против России.

"Серый получил травму, повреждение. Будем смотреть, сможет сыграть или нет. Есть микротравмы, но все ребята понимают, что каждая боевая единица у нас на счету. Все рвутся в бой.

У нас негатив найдут всегда, и в любом положительном моменте ищут негатив. После поражения от сборной Нидерландов на нас столько негатива вылилось. Мы крепче стали от этого.

Мы не смотрим на негативные моменты, мы — одна команда. Нас представляют люди из разных уголков Украины, и мы всем доверяем. Мы – одна команда, и только с такими мыслями, друг за друга, выходим на площадку", — сказал Косенко в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, матч 1/2 финала Евро-2022 между Украиной и Россией состоится 4 февраля, в 18:00 по киевскому времени.