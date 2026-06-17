Англія

Після завершення оренди в Баварії сенегалець отримає шанс переконати Хабі Алонсо під час передсезонної підготовки.

Нападник Челсі Ніколас Джексон поки не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього.

Як повідомляє football.london, 24-річний форвард відкритий до різних варіантів продовження кар'єри, включаючи повернення на Стемфорд Брідж.

Термін оренди сенегальця в Баварії завершився, тому після закінчення чемпіонату світу він має приєднатися до лондонського клубу та розпочати підготовку до нового сезону на базі в Кобгемі.

За інформацією джерела, керівництво Челсі готове надати футболісту можливість проявити себе перед новим головним тренером Хабі Алонсо. Саме іспанський фахівець ухвалюватиме остаточне рішення щодо того, чи бачить він Джексона частиною своєї команди на сезон-2026/27.

Наразі форвард перебуває у розташуванні збірної Сенегалу на чемпіонаті світу. Нещодавно він дебютував на мундіалі у матчі проти Франції та, попри відсутність забитих м'ячів, залишив непогане враження своєю активністю та роботою на полі.

У минулому сезоні Ніколас Джексон зіграв за Баварію 34 матчі, забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі, провівши на полі у загальному 1320 хвилин.