Італія

Тренер Інтера залишиться на своєму місці.

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта повністю підтримав тренера Сімоне Індзагі після виходу у фінал Ліги чемпіонів, заявивши, що він "100%" все ще буде керувати клубом на протязі наступного сезону.

Раніше в цьому сезоні ходили серйозні чутки про те, що Індзагі звільнять після завершення сезону-2022-2023 років після невтішної серії в Серії А, через що кваліфікація Ліги чемпіонів виглядає малоймовірною.

Проте в весняні місяці Індзагі переломив хід сезону "американських гірок" Інтера, піднявши "нерадзуррі" назад до четвірки, а також дійшовши до фіналу Кубка Італії та Ліги чемпіонів.

Сезон Інтера був настільки вражаючим, що клубна ієрархія повністю змінила свою позицію щодо майбутнього свого тренера, навіть якщо Маротта стверджує, що ніколи не було сумнівів щодо здібностей Індзагі.

У розмові з Rai Italia Маротта повністю підтримав Індзагі, наполягаючи: "Цього року ми навіть на секунду не думали про заміну Індзагі.

Йому вдалося зміцнити свої позиції завдяки виступам команди, які є результатом його технічного керівництва. Шанси того, що Індзагі залишиться, виражені у відсотках, вони становлять 100%. Він є і буде нашим тренером знову наступного року".