Туринський клуб прагне орендувати Джошуа Зіркзе.
Джошуа Зіркзе, Getty Images
05 серпня 2026, 14:45
Ювентус після підписання Рандаля Коло Муані продовжує роботу над підсиленням лінії атаки та розраховує оформити перехід нападника Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе.
Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, туринський клуб проводить активні перемовини з агентом футболіста.
За інформацією джерела, манкуніанці вже дали згоду відпустити 25-річного нідерландця в оренду.
Зіркзе добре знайомий із Серією А, де раніше виступав у складі Болоньї. До Манчестер Юнайтед форвард приєднався влітку 2024 року, провівши відтоді за англійську команду 75 поєдинків, у яких відзначився 9 голами та 4 результативними передачами.