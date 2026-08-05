Італія

Туринський клуб прагне орендувати Джошуа Зіркзе.

Ювентус після підписання Рандаля Коло Муані продовжує роботу над підсиленням лінії атаки та розраховує оформити перехід нападника Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, туринський клуб проводить активні перемовини з агентом футболіста.

За інформацією джерела, манкуніанці вже дали згоду відпустити 25-річного нідерландця в оренду.

Зіркзе добре знайомий із Серією А, де раніше виступав у складі Болоньї. До Манчестер Юнайтед форвард приєднався влітку 2024 року, провівши відтоді за англійську команду 75 поєдинків, у яких відзначився 9 голами та 4 результативними передачами.