Англія

Лондонський клуб розглядає можливість підписання форварда Манчестер Юнайтед цього літа.

Челсі проявляє інтерес до нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, від якого відмовилась Барселона.

Як повідомляє журналіст Грем Бейлі для видання TEAMtalk, керівництво лондонського клубу цього літа дійсно розглядає варіант із підписанням англійського форварда після того, як Барселона не стала активовувати опцію викупу в його контракті після оренди.

У сезоні 2025/26 Рашфорд провів 49 матчів за Барселону в усіх турнірах, у яких забив 14 голів і віддав 14 результативних передач. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється приблизно у 40 мільйонів євро.