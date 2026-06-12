Іспанія

Каталонський клуб вимагає від очільника мадридців спростувати свої заяви, які завдають шкоди репутації команди.

Новий виток напруги у стосунках між двома іспанськими грандами: футбольний клуб Барселона випустив офіційну заяву про початок юридичного процесу проти президента мадридського Реала Флорентіно Переса.

За повідомленням пресслужби каталонців, клуб уже подав запит на примирення. Це є необхідним юридичним кроком перед поданням офіційної скарги щодо злочину про наклеп, що підпадає під статтю 205 Кримінального кодексу Іспанії.

Причиною для позову стали публічні висловлювання Флорентіно Переса під час пресконференції 12 травня, а також його коментарі щодо справи Негрейри та інше в інтерв'ю для ЗМІ наступного дня. У своїй заяві керівництво Барселони чітко окреслило свої вимоги:

"Мета цього позову полягає в тому, щоб пан Перес відмовився від певних заяв, які він зробив, усвідомлюючи їхню неправдивість, і які є наклепницькими та образливими для іміджу і репутації Клубу".

Каталонці наголошують, що налаштовані максимально рішуче і не планують відступати. У клубі попередили: якщо Флорентіно Перес не відреагує на вимоги належним чином і не візьме свої слова назад, Барселона негайно перейде до подання відповідної кримінальної скарги до суду.