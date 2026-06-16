Італія

Аргентинський півзахисник хоче провести ще один сезон в Італії.

Півзахисник збірної Аргентини Ніко Пас повідомив Реал Мадрид про бажання провести наступний сезон у складі італійського Комо.

За інформацією іспанських ЗМІ, мадридський клуб планує активувати опцію повернення молодого гравця, однак сам футболіст наполягає на оренді до команди Сеска Фабрегаса ще на один сезон.

Пас вважає, що додатковий рік у Комо піде йому на користь у плані розвитку, особливо з огляду на можливу участь клубу в єврокубках та стабільну ігрову практику.

Минулого сезону аргентинець провів результативну кампанію, забивши 13 голів і віддавши 8 результативних передач, ставши одним із ключових гравців команди.