Тренер Комо заявив, що півзахисник не розглядає варіанти переходу до інших клубів, окрім Реала.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас прокоментував чутки в медіа щодо можливого переходу півзахисника Ніко Паса до Інтера або інших топ-клубів.

Наставник категорично спростував інформацію про можливий трансфер футболіста, заявивши, що його майбутнє пов’язане лише з двома клубами.

"Пас не перейде в Інтер чи будь-який інший клуб. Ніко гратиме за Реал Мадрид або Комо, інших варіантів немає. Я можу це гарантувати. Ми заслуговуємо на більшу повагу", — сказав Фабрегас.

Нагадаємо, 21-річний півзахисник приєднався до Комо влітку 2024 року, перейшовши з Реал Мадрид. Водночас мадридський клуб зберіг за собою право зворотнього викупу гравця.