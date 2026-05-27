Італійський клуб докладає всіх зусиль, щоб зберегти аргентинського таланта на тлі виходу команди до Ліги чемпіонів.

Півзахисник Ніко Пас висловив бажання продовжити свої виступи за Комо. Проте остаточне рішення щодо майбутнього футболіста ухвалюватиме керівництво мадридського Реала, якому належать права на гравця.

Як повідомляє авторитетний італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо, боси Комо роблять усе можливе, щоб затримати аргентинця у команді бодай ще на один сезон. Це питання є надзвичайно актуальним, оскільки скромний клуб виборов право зіграти у найпрестижнішому європейському турнірі — Лізі чемпіонів.

Зворотний викуп півзахисника влітку 2026 року обійдеться "вершковим" у 9 мільйонів євро, а вже за рік ця сума зросте до 10 мільйонів. Чималу роль у цій ситуації відіграватиме й позиція Жозе Моуринью, який незабаром має офіційно очолити королівський клуб.