Даже трудно себе представить, как бы удалось избежать футбольной карьеры Хавьеру Эрнандесу Балькасару, которого весь мир знает как Чичарито. Его дед Томас Балькасар 10 лет отыграл на позиции форварда в Гваладахаре и выступал за сборную Мексики на чемпионате мира 1954 года. Его отец Хавьер Эрнандес Гутьеррес сыграл на чемпионате мира 1986 года и именно его прозвище – "Чичаро" (горох) — из-за зеленого цвета глаз — его сын стал "Чичарито" (горошинка).

В 9 лет Хавьер поступил в футбольную школу Чивас Гвадалахара и в 15 лет подписал свой первый профессиональный контракт. Чичарито провел в Гвадалахаре 4 сезона (80 матчей во всех турнирах, 29 голов) и завоевал титул чемпиона Мексики.

– Я всегда желаю успехов своим бывшим командам. Однако любовью всей моей жизни остается Чивас из Гвадалахары. Все остальные — просто хорошие "подружки".

Осенью 2009 года скауты Манчестер Юнайтед положительно отозвались о способностях паренька, который выглядел явно моложе своих лет, и весной следующего года Чивас и МЮ согласовали трансфер.

Сэр Алекс Фергюсон сравнивал Хавьера с Оле-Гуннаром Солскьяером, еще одним "убийцей с лицом ребенка" в истории Манчестер Юнайтед, а все специалисты отмечали уникальную способность Чичарито выбирать позицию в штрафной площадке и избавляться от опеки.

Первые четыре сезона в Манчестере Хавьер, по его собственным словам, наслаждался футболом, хотя после ухода на пенсию Фергюсона у него уже не было такого взаимопонимания с Дэвидом Мойесом. В итоге, сыграв всего два матча за "красных дьяволов" в сезоне-2014/15 был отправлен в аренду в Реал.

– Очень сложно приехать в чужую страну и сразу добиться там успеха. Нужна поддержка близких людей. Мне повезло — со мной в Англию приехали папа и сестра.

– Я бесконечно благодарен сэру Алексу Фергюсону за все. Я думаю, что это величайший тренер, которому не было равных в умении управлять командой.

Арендное соглашение включало в себя возможность выкупа, но, несмотря на ряд важных мячей за "бланкос", наш герой выходил в основном на замены, и в итоге так и не смог убедить Карло Анчелотти и его работодателей в том, что его стоит выкупить на постоянной основе. 

В составе мадридского гранда Чичарито провел 33 матча (9 голов) и стал клубным чемпионом мира.

– Я был одним из лучших игроков мира, но в Реале приходилось все доказывать с самого начала. 

– Когда оказались травмированы Бэйл и Бензема перед четвертьфиналом Лиги чемпионов против Атлетико, Карло Анчелотти сказал, что вот мой шанс, и он верит в меня. С помощью Криштиану Роналду я забил и вывел Реал в полуфинал, но в Мадриде так и не остался.

Возвращался в Англию Чичарито без особых огорчений и преисполненный оптимизма, Однако Луи ван Гал, возглавлявший манкунианцев, на мексиканца уже больше не рассчитывал, и предложение от Байера было встречено и клубом, и футболистом, для которого игровая практика всегда была важнее престижности команды, согласием. Так, отыграв за МЮ 157 матчей во всех турнирах (59 голов) и дважды выиграв Премьер-лигу и один раз Суперкубок, нападающий отправился покорять Бундеслигу.

– Я возвращался домой, ведь Манчестер за четыре года успел стать мне вторым домом, полным сил и желания играть.

– Я оказался в Байере "благодаря" Луи ван Гаалу. После того, как он сказал, что у меня один шанс из ста играть в его команде, я понял, что надо срочно уходить.

Как и в случае с Манчестер Юнайтед, самым удачным для Хавьера стал первый сезон в Байере — 26 голов в 40-ка матчах во всех турнирах, при этом по итогам сезона-2015/16 он не только вошел в символическую сборную чемпионата, но и получил титул "Идол Бундеслиги".

Дальше дела пошли не так весело (36 матчей 13 голов в следующем сезоне), и когда Вест Хэм предложил за мексиканца 18 миллионов евро, состоялось его возвращение в АПЛ.

– Куда бы я не приходил, в Манчестер Юнайтед, Реал, Вест Хэм, для меня не существовало никакого внешнего давления. Только мое собственное стремление к успеху.

В составе "молотобойцев" Эрнандес уже не демонстрировал той формы, к которой привыкли фаны по его выступлениям за Манчестер Юнайтед, к тому же по ходу сезона Вест Хэм возглавил его старый "друг" Дэвид Мойес. 

При Мануэле Пеллегрини существенных изменений тоже не произошло, хотя тренер демонстрировал доверие к игроку, и на старте сезона-2019/20 ему даже выдали престижную «девятку», но в итоге он оказался в Севилье. Достижения в Вест Хэме составили 63 матча во всех турнирах и 17 голов.

– Я уходил из команд не потому, что они мне переставали нравится. Просто мне нравится играть, а не сидеть в запасе.

Второе пришествие в Испанию оказалось столь же не впечатляющим, как и второе пришествие в Англию, и после полугода в Севилье (15 матчей, 3 гола), в январе 2020-го Чичарито подписал трехлетний контракт с Лос-Анджелес Гэлакси.

Увы, но из-за пандемии коронавируса Хавьер успел провести в составе новой команды всего 2 матча и пока ни разу не поразил ворота соперника.

Я приехал в МЛС не доигрывать, а играть

– Я приехал в МЛС не доигрывать, а играть. Мне кажется, что в мире недооценивают уровень североамериканской лиги. И я оказался здесь вовсе не потому, что оказался никому не нужен в Европе.

В национальной сборной Мексики Хавьер Эрнандес добился многого, но, как и в клубах, выиграл не так уж много трофеев: Кубок КОНКАКАФ и Золотой кубок КОНКАКАФ. 

Чичарито принимал участие в трех чемпионатах мира, 2010, 2014 и 2018 годов, и по этому показателю превзошел отца и деда вместе взятых. По количеству сыгранных матчей за сборную он делит 10-е место с Альберто Гарсией Аспе, но, поскольку 31-летний форвард пока расставаться с национальной командой не собирается, то, скорее всего, еще пополнит свой реестр (109 поединков).

А вот по количеству забитых голов ему нет равных — 52, причем у ближайшего преследователя из действующих игроков, Андреса Гуардадо, всего 28 голов, и, учитывая возраст капитана (33 года), Чичарито ему не догнать.

К слову, в 2010 году Хавьер стал самым быстрым игроком финального турнира чемпионата мира (19,97 миль в час), и он, забив сборной Франции, повторил успех своего деда, который в финальном турнире мирового первенства 1954 года также забил французам.

А ведь всего этого могло и не быть, ведь после того, как Эрнандес из-за травмы не попал на юношеский чемпионат мира (U-17), он хотел бросить футбол...

– Если мечтаешь выиграть чемпионат мира, то не забывай, что придется обыграть сильнейшие команды планеты.

– Мне кажется, что у любой сборной есть шанс выиграть чемпионат мира, но не все в это сами верят.

– Попробуйте доказать мне, что Мексика на каком-то чемпионате мира, не может стать "Грецией", выигравшей чемпионат Европы, или Вест Хэм не может стать "Лестером" и тоже выиграть Премьер-лигу.

Что еще отличает нашего героя — это откровенность, что иногда не совсем хорошо воспринимается окружающими. Например, он может в открытую критиковать президента Мексики, хотя и не причисляет себя к сторонникам оппозиции — просто считает, что главный «чиновник» страны может сделать для нее больше, чем он делает.

Будучи ревностным католиком, Чичарито не стесняется признаваться в том, что считает самым выдающимся человеком в истории Пророка Мухаммеда....

И это вовсе не игра на публику и стремление привлечь внимание к своей персоне. Просто у него такой характер, и, как поется в песне одной известной рок-группы: «Люби его таким, какой он есть».

– Когда я был вдали от Мексики, то скучал не по нашей традиционной еде или образу жизни. Мне не хватало тех моментов, когда мы собирались всей семьей и могли бесконечно болтать обо всем на свете.

– Чтобы добиться успеха, недостаточно просто выкладываться на поле. Футбол постоянно должен быть у тебя в голове.

– Когда я терял веру в себя, всегда находились люди, которые помогали поднять ее до небес.

Чтобы использовать свой шанс, необходимо быть уверенным в себе

– Иногда мастерства недостаточно, чтобы забить. Необходимо голевое чутье.

 

– Я часто пытался угадать, в какую точку штрафной площадки последует передача. Иногда угадывал, иногда — нет. Но все-таки чаще интуиция меня не подводила.

– Я не могу просто так сидеть и ничего не делать, мне постоянно нужно чем-то заниматься. Я гиперактивный.

Есть много хороших и интересных игр, но ни одна из них не сравнится с футболом

– Даже не знаю, что лучше: играть блестяще и остановиться в 1/8 финала или играть отвратительно и выйти в полуфинал.

– Для меня оптимальным графиком было играть раз в три-четыре дня. Я считаю, что игра — это лучшая тренировка.

– Никогда не мечтал оказаться в "зоне комфорта" и на этом успокоиться. Я всегда стремился к самосовершенствованию, как игрок и как человек, старался помочь своей команде.

Можно говорить все, что угодно, но судить тебя будут по твоим делам

– Я никогда не думал о том, чтобы быть главной "звездой" в сборной или клубе. Я всего лишь один из тех, кто стремиться отдать все силы на благо команды и вместе с ней подняться на вершины, о которых мечтал.

 

– Любой футболист мечтает проводить как можно больше времени на поле.

– Я не мусульманин, но считаю Пророка Мухаммеда самой выдающейся личностью.

 

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