Правила жизни

Football.ua вспоминает яркие высказывания и жизненные принципы лучшего бомбардира в истории сборной Мексики, которому 1 июня исполняется 32 года.

Даже трудно себе представить, как бы удалось избежать футбольной карьеры Хавьеру Эрнандесу Балькасару, которого весь мир знает как Чичарито. Его дед Томас Балькасар 10 лет отыграл на позиции форварда в Гваладахаре и выступал за сборную Мексики на чемпионате мира 1954 года. Его отец Хавьер Эрнандес Гутьеррес сыграл на чемпионате мира 1986 года и именно его прозвище – "Чичаро" (горох) — из-за зеленого цвета глаз — его сын стал "Чичарито" (горошинка).

В 9 лет Хавьер поступил в футбольную школу Чивас Гвадалахара и в 15 лет подписал свой первый профессиональный контракт. Чичарито провел в Гвадалахаре 4 сезона (80 матчей во всех турнирах, 29 голов) и завоевал титул чемпиона Мексики.

– Я всегда желаю успехов своим бывшим командам. Однако любовью всей моей жизни остается Чивас из Гвадалахары. Все остальные — просто хорошие "подружки".

Осенью 2009 года скауты Манчестер Юнайтед положительно отозвались о способностях паренька, который выглядел явно моложе своих лет, и весной следующего года Чивас и МЮ согласовали трансфер.

Сэр Алекс Фергюсон сравнивал Хавьера с Оле-Гуннаром Солскьяером, еще одним "убийцей с лицом ребенка" в истории Манчестер Юнайтед, а все специалисты отмечали уникальную способность Чичарито выбирать позицию в штрафной площадке и избавляться от опеки.

Первые четыре сезона в Манчестере Хавьер, по его собственным словам, наслаждался футболом, хотя после ухода на пенсию Фергюсона у него уже не было такого взаимопонимания с Дэвидом Мойесом. В итоге, сыграв всего два матча за "красных дьяволов" в сезоне-2014/15 был отправлен в аренду в Реал.

– Очень сложно приехать в чужую страну и сразу добиться там успеха. Нужна поддержка близких людей. Мне повезло — со мной в Англию приехали папа и сестра.

– Я бесконечно благодарен сэру Алексу Фергюсону за все. Я думаю, что это величайший тренер, которому не было равных в умении управлять командой.

Арендное соглашение включало в себя возможность выкупа, но, несмотря на ряд важных мячей за "бланкос", наш герой выходил в основном на замены, и в итоге так и не смог убедить Карло Анчелотти и его работодателей в том, что его стоит выкупить на постоянной основе.

В составе мадридского гранда Чичарито провел 33 матча (9 голов) и стал клубным чемпионом мира.

– Я был одним из лучших игроков мира, но в Реале приходилось все доказывать с самого начала.

– Когда оказались травмированы Бэйл и Бензема перед четвертьфиналом Лиги чемпионов против Атлетико, Карло Анчелотти сказал, что вот мой шанс, и он верит в меня. С помощью Криштиану Роналду я забил и вывел Реал в полуфинал, но в Мадриде так и не остался.

Возвращался в Англию Чичарито без особых огорчений и преисполненный оптимизма, Однако Луи ван Гал, возглавлявший манкунианцев, на мексиканца уже больше не рассчитывал, и предложение от Байера было встречено и клубом, и футболистом, для которого игровая практика всегда была важнее престижности команды, согласием. Так, отыграв за МЮ 157 матчей во всех турнирах (59 голов) и дважды выиграв Премьер-лигу и один раз Суперкубок, нападающий отправился покорять Бундеслигу.

– Я возвращался домой, ведь Манчестер за четыре года успел стать мне вторым домом, полным сил и желания играть.

– Я оказался в Байере "благодаря" Луи ван Гаалу. После того, как он сказал, что у меня один шанс из ста играть в его команде, я понял, что надо срочно уходить.

Как и в случае с Манчестер Юнайтед, самым удачным для Хавьера стал первый сезон в Байере — 26 голов в 40-ка матчах во всех турнирах, при этом по итогам сезона-2015/16 он не только вошел в символическую сборную чемпионата, но и получил титул "Идол Бундеслиги".

Дальше дела пошли не так весело (36 матчей 13 голов в следующем сезоне), и когда Вест Хэм предложил за мексиканца 18 миллионов евро, состоялось его возвращение в АПЛ.

– Куда бы я не приходил, в Манчестер Юнайтед, Реал, Вест Хэм, для меня не существовало никакого внешнего давления. Только мое собственное стремление к успеху.

В составе "молотобойцев" Эрнандес уже не демонстрировал той формы, к которой привыкли фаны по его выступлениям за Манчестер Юнайтед, к тому же по ходу сезона Вест Хэм возглавил его старый "друг" Дэвид Мойес.

При Мануэле Пеллегрини существенных изменений тоже не произошло, хотя тренер демонстрировал доверие к игроку, и на старте сезона-2019/20 ему даже выдали престижную «девятку», но в итоге он оказался в Севилье. Достижения в Вест Хэме составили 63 матча во всех турнирах и 17 голов.

– Я уходил из команд не потому, что они мне переставали нравится. Просто мне нравится играть, а не сидеть в запасе.

Второе пришествие в Испанию оказалось столь же не впечатляющим, как и второе пришествие в Англию, и после полугода в Севилье (15 матчей, 3 гола), в январе 2020-го Чичарито подписал трехлетний контракт с Лос-Анджелес Гэлакси.

Увы, но из-за пандемии коронавируса Хавьер успел провести в составе новой команды всего 2 матча и пока ни разу не поразил ворота соперника.

Я приехал в МЛС не доигрывать, а играть

– Я приехал в МЛС не доигрывать, а играть. Мне кажется, что в мире недооценивают уровень североамериканской лиги. И я оказался здесь вовсе не потому, что оказался никому не нужен в Европе.

В национальной сборной Мексики Хавьер Эрнандес добился многого, но, как и в клубах, выиграл не так уж много трофеев: Кубок КОНКАКАФ и Золотой кубок КОНКАКАФ.

Чичарито принимал участие в трех чемпионатах мира, 2010, 2014 и 2018 годов, и по этому показателю превзошел отца и деда вместе взятых. По количеству сыгранных матчей за сборную он делит 10-е место с Альберто Гарсией Аспе, но, поскольку 31-летний форвард пока расставаться с национальной командой не собирается, то, скорее всего, еще пополнит свой реестр (109 поединков).

А вот по количеству забитых голов ему нет равных — 52, причем у ближайшего преследователя из действующих игроков, Андреса Гуардадо, всего 28 голов, и, учитывая возраст капитана (33 года), Чичарито ему не догнать.

К слову, в 2010 году Хавьер стал самым быстрым игроком финального турнира чемпионата мира (19,97 миль в час), и он, забив сборной Франции, повторил успех своего деда, который в финальном турнире мирового первенства 1954 года также забил французам.

А ведь всего этого могло и не быть, ведь после того, как Эрнандес из-за травмы не попал на юношеский чемпионат мира (U-17), он хотел бросить футбол...

– Если мечтаешь выиграть чемпионат мира, то не забывай, что придется обыграть сильнейшие команды планеты.

– Мне кажется, что у любой сборной есть шанс выиграть чемпионат мира, но не все в это сами верят.

– Попробуйте доказать мне, что Мексика на каком-то чемпионате мира, не может стать "Грецией", выигравшей чемпионат Европы, или Вест Хэм не может стать "Лестером" и тоже выиграть Премьер-лигу.

Что еще отличает нашего героя — это откровенность, что иногда не совсем хорошо воспринимается окружающими. Например, он может в открытую критиковать президента Мексики, хотя и не причисляет себя к сторонникам оппозиции — просто считает, что главный «чиновник» страны может сделать для нее больше, чем он делает.

Будучи ревностным католиком, Чичарито не стесняется признаваться в том, что считает самым выдающимся человеком в истории Пророка Мухаммеда....

И это вовсе не игра на публику и стремление привлечь внимание к своей персоне. Просто у него такой характер, и, как поется в песне одной известной рок-группы: «Люби его таким, какой он есть».

– Когда я был вдали от Мексики, то скучал не по нашей традиционной еде или образу жизни. Мне не хватало тех моментов, когда мы собирались всей семьей и могли бесконечно болтать обо всем на свете.

– Чтобы добиться успеха, недостаточно просто выкладываться на поле. Футбол постоянно должен быть у тебя в голове.

– Когда я терял веру в себя, всегда находились люди, которые помогали поднять ее до небес.

Чтобы использовать свой шанс, необходимо быть уверенным в себе

– Иногда мастерства недостаточно, чтобы забить. Необходимо голевое чутье.

– Я часто пытался угадать, в какую точку штрафной площадки последует передача. Иногда угадывал, иногда — нет. Но все-таки чаще интуиция меня не подводила.

– Я не могу просто так сидеть и ничего не делать, мне постоянно нужно чем-то заниматься. Я гиперактивный.

Есть много хороших и интересных игр, но ни одна из них не сравнится с футболом

– Даже не знаю, что лучше: играть блестяще и остановиться в 1/8 финала или играть отвратительно и выйти в полуфинал.

– Для меня оптимальным графиком было играть раз в три-четыре дня. Я считаю, что игра — это лучшая тренировка.

– Никогда не мечтал оказаться в "зоне комфорта" и на этом успокоиться. Я всегда стремился к самосовершенствованию, как игрок и как человек, старался помочь своей команде.

Можно говорить все, что угодно, но судить тебя будут по твоим делам

– Я никогда не думал о том, чтобы быть главной "звездой" в сборной или клубе. Я всего лишь один из тех, кто стремиться отдать все силы на благо команды и вместе с ней подняться на вершины, о которых мечтал.

– Любой футболист мечтает проводить как можно больше времени на поле.

– Я не мусульманин, но считаю Пророка Мухаммеда самой выдающейся личностью.

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