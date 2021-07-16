Правила жизни

Football.ua рассказывает о жизненных принципах Франко Барези и вспоминает яркие высказывания легенды Милана и одного из лучших защитников в истории мирового футбола.

Франко Барези, вне всякого сомнения, входит в число наиболее выдающихся игроков планеты XX века и Милана всех времен, посвятив "россонери" свою жизнь с 14-ти лет и по сей день, когда ему уже за шесть десятков.

А ведь его судьба могла сложиться совсем-по-другому, разгляди детские тренеры Интера нечто в невысоком и худощавом пареньке, который решил последовать примеру своего старшего брата и тоже стать "нерадзурри".

Интер посчитал меня слишком мелким, мне сказали прийти через год

Интер посчитал меня слишком мелким, когда я вслед за братом пришел поступать в их академию. Мне сказали прийти через год, но мой тренер отвел меня в Милан, где меня приняли. Это была судьба.

Несмотря на вражду между Интером и Миланом, у нас с братом никогда не возникало разногласий кроме дней, когда проходило Дерби делла Мадоннина.

Вне всяких сомнений, не затерялся бы он и в Интере, а, возможно, и превзошел бы свои достижения. Хотя превзойти можно было бы лишь количественно (по трофеям и титулом), а качественно — вроде как бы и некуда. Франц Беккенбауэр, наверное, не будет превзойден никем и никогда, а всех остальных в своем амплуа Барези и так превзошел.

Моим козырем всегда была скорость, причем не скорость передвижения, а скорость мысли

Моим козырем всегда была скорость, причем на первом месте была не скорость передвижения, а скорость в голове, скорость мысли. Этому нельзя научиться. Это или есть, или нет.

Кумиром для меня был Джанни Ривера, и я неимоверно счастлив, что судьба дала мне шанс сыграть с ним в одной команде. Также мне очень нравились Пьерино Прати, Роберто Бонисенья, Джиджи Рива и Руди Крул.

Я вовсе не считаю защиту Милана в составе Паоло Мальдини, Алессандро Костакурты, Мауро Тассотти и меня лучшей в истории. Четверка защитников Арсенала в 90-х, Ли Диксон, Тони Адамс, Мартин Киоун и Найджел Уинтерберн, была не хуже нас, а идеальной обороной я считаю Антонио Кабрини, Клаудио Джентиле и Гаэтано Ширеа из Ювентуса начала 80-х.

Хуже Марадоны не было никого, его просто невозможно было остановить

Мне приходилось играть против выдающих нападающих, Платини, Росси, Альтобелли, Кареки... Но хуже Марадоны не было никого. Марадону просто невозможно было остановить без везения.

Немного необычно, когда капитаном становится 22-летний, но у меня с этим не было проблем. Милан в 1982 году вылетел в Серию В, происходило обновление состава и смена поколений, поэтому никому и в голову не приходило ставить под сомнение мой авторитет.

Барези 20 сезонов провел в Милане (719 матчей во всех турнирах, 33 гола), причем 15 из них — в качестве капитана. 6-кратный чемпион и 4-кратный обладатель Суперкубка Италии, 3-кратный победитель Кубка/Лиги чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Член Зала славы и Милана.

В 1989 году, когда Милан выиграл все, что только можно, Франко совсем чуть-чуть не хватило для завоевания Золотого мяча, но в то же время в составе «дьяволов» блистал Марко ван Бастен, а всем известно, что защитнику практически невозможно выиграть в опросе France Football у нападающего.

Самым своим удачным годом я считаю 1989-й: мы выиграли все

Самым своим удачным годом я считаю 1989-й: мы выиграли "скудетто", Кубок чемпионов, Межконтинентальный кубок, Суперкубок — все, что можно было.

Я всегда старался вести себя правильно. Соблюдал режим, следил за питанием, да и семейные ценности для меня на первом месте.

Немного иронично отнеслась к Барези судьба в сборной. Уже в 20 лет он был включен в состав "скуадры адзурры" на финальный турнир домашнего чемпионата Европы, но не провел там ни одного матча, а команда финишировала четвертой. Спустя два года новоиспеченный капитан Милана снова оказался в заявке на чемпионат мира в Испании, но снова не сыграл, хотя и получил, вместе с товарищами, титул чемпиона.

А вот когда без Барези сборную Италии уже просто невозможно было себе представить, в 1990-м и 1994 годах, титулы доставались другим, причем в США-94 он стал одним из тех, кто невольно "помог" Бразилии стать чемпионом мира.

Я не отказывался ехать на ЧМ-1986, меня не взял Беарзот

Это неправда, что я отказался ехать на ЧМ-1986 в Мексику в знак протеста из-за того, что в Испании-82 мне не дали сыграть ни минуты. Меня не взял Энцо Беарзот из-за разногласий технического плана: тренер хотел использовать меня в полузащите, а я предпочитал действовать в обороне.

Когда-то я забил три мяча с пенальти в одном матче против Мессины, но отказался бы от всех них, чтобы забить на ЧМ-94. Впрочем, в отличие от некоторых, я не считаю себя виновником поражения в финале чемпионата мира. В конце концов, кроме меня не забили Массаро и Баджо, но неприятный осадок остался.

Самым большим разочарованием я считаю поражение от Марселя в финале Лиги чемпионов в 1993 году. Многие тут же удивляются: а как же финал ЧМ-94? Да, мы тогда проиграли по пенальти, один из которых не забил я, но именно тот матч против Бразилии я считаю лучшим в своей карьере в сборной.

Франко провел 81 матч (1 гол) в составе национальной сборной Италии. Чемпион мира 1982 года, вице-чемпион мира 1994 года, бронзовый призер чемпионата мира 1990 года, входит в число 100 лучших игроков в истории мирового футбола.

В отличие от многих выдающихся футболистов, Барези никогда не стремился добиться успехов в тренерской карьере на "взрослом" уровне. Франко до сих пор нравится возиться с подрастающим поколением, время от времени отвлекаясь на исполнение "представительских" обязанностей как в Милане, так и в ФИФА-УЕФА.

Барези живет в гармонии с собой и окружающим миром. А разве не это является самым главным для любого человека?

Всегда тяжело расставаться с футболом, но еще сложнее выбрать для этого правильный момент

Всегда тяжело расставаться с футболом, которому отдал столько лет. Но еще сложнее правильно выбрать момент для того, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Когда-то я думал, что время сотрет все воспоминания, но с удовольствием отмечаю, что для болельщиков ничего не изменилось: я иду на прогулку — встречные приветствуют меня так же, как и раньше.

В современном футболе ситуация совсем иная, чем была 20 или 30 лет назад, поэтому сейчас практически нереально дождаться "еще одного Мальдини", который проведет 20 лет в одной команде. И в этом нет ничего страшного, поскольку изменились законы футбольного мира, так что нет смысла сравнивать прошлое и будущее.

Сильвио Берлускони слишком увлекался политикой, но нет никаких сомнений в том, что главным архитектором успехов Милана был именно он. Жалею, что при нем я играл всего 10 лет.

Шевченко подарил всем столько радости, что он остается своим в Милане. Ведь он ушел не в Интер!

Болельщики Милана расстроились, когда Андрей Шевченко ушел в Челси. Но он подарил им столько радости, что по-прежнему остается своим в Милане и для всех, кто связан с клубом. Вот если бы он ушел в Интер, тогда это было бы совсем иначе.

Украина — очень красивая страна, здесь и еда хорошая и девушки замечательные, и Шева — легенда Милана.

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