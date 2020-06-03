Правила жизни

Football.ua вспоминает яркие высказывания и жизненные принципы так и не раскрывшего свой потенциал Марио Гетце, которому 3 июня исполняется 28 лет.

Если взглянуть на список трофеев, которые выиграл Марио Гетце к 28-ми годам, то он действительно впечатляет: 5 титулов чемпиона Германии, 4 Кубка и 1 Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и, главное – "золото" чемпионата мира 2014 года, которое Бундестим получил именно благодаря голу СуперМарио.

Однако если учесть, что Гетце называли самым талантливым немецким футболистом ХХI века, то какая-то недосказанность все-таки остается. Хотя 28 лет — это возраст, к которому кто-то только-только начинает выходить на свой пик, и почему-то кажется, что не все свои странички в историю футбола Марио уже вписал.

Гетце с 9-летнего возраста занимался в академии Боруссии из Дортмунда, причем, хотя его отец был не связан с профессиональным футболом, а преподавал в университете, оба его брата, как и он сам, стали футболистами. Старший, Фабиан, уже завершил карьеру, пиком которой были выступления в третьей немецкой лиге, а младший, Феликс, сейчас защищает цвета Аугсбурга.

Марио же, дебютировав в 2009 году в первой команде Дортмунда, быстро стал кумиром фанов Боруссии и одной из незаменимых деталей в команде Юргена Клоппа.

Однако Золотому мальчику (естественно, приз Golden Boy от Tuttosport, как и многочисленные немецкие и европейские юношеские и молодежные награды, у Гетце в коллекции имелись) захотелось пойти на повышение, и он подался в Баварию.

По словам Клоппа, который отговаривал своего любимца от переезда в Мюнхен, это решение было для него как внезапный сердечный приступ. Болельщики же, боготворившие Марио, разделились на два лагеря: одни считали его предателем, другие благодарили за все, что он сделал для команды.

– В Дортмунде я чувствую себя дома, но это не значит, что я никуда не уйду.

– Болельщики Дортмунда невероятные. Где бы мы ни играли, дома или на выезде, в любом турнире, на любом стадионе, их поддержка всегда ощущается.

– Мне пришлось пережить очень непростой период, когда все узнали, что я ухожу в Баварию.

– Переход в Баварию для меня был гигантским шагом вперед. Здесь все отличалось от Дортмунда, но это был мой выбор.

Наверное, Марио не раз вспомнил слова Юргена Клоппа о том, что его переход в Баварию будет ошибкой. Первый сезон ушел на адаптацию в команде, осложненную травмами. После триумфального для Германии и самого Гетце ЧМ-2014 он закрепился в основе мюнхенского клуба, но "идиллия" оказалась недолгой.

За три сезона Марио провел за Баварию 114 матчей (36 голов) и в 2016 году, снова проигнорировав совет Клоппа, звавшего его в Ливерпуль, вернулся в Боруссию Д.

– Мой первый год в Баварии был исключительно тяжелым.

– Когда я приехал в Мюнхен, Бавария только что выиграла чемпионат, Кубок, Лигу чемпионов... Было очень трудно попасть в этот состав, а у меня еще и было две травмы подряд.

– Я многому научился в Баварии, играя с футболистами мирового класса. Я здесь повзрослел и осознал, что такое неудачи и как с ними бороться.

Несмотря на то, что Дортмунд принял его как родного, что Марио стал капитаном Боруссии и помог выиграть еще два трофея, было видно, что он уже не тот. Да, были яркие всплески, никуда не делось и мастерство, но...

После второго четырехсезонного периода в Боруссии, клуб и футболист решили расстаться по обоюдному согласию. За 8 сезонов в Дортмунде Гетце провел 219 матчей и забил 45 мячей.

Понятно, что свободный агент такого уровня не останется невостребованным. Уже сейчас среди претендентов на Марио числятся полтора десятка клубов из всех чемпионатов "большой пятерки" Европы, но станет ли новый этап его карьеры шагом вперед — большой вопрос.

Наверное, все молодые футболисты делятся на тех, кто мечтает оказаться в Реале, и тех, кто хочет играть в Барселоне

– По рассказам других футболистов я знаю, что заиграть в иностранной команде непросто, поэтому пока и не стремлюсь за границу.

– В Англии есть пять, шесть, семь великих команд, которые способны выиграть титул. Невозможно предсказать, кто станет чемпионом. И это то, что отличает АПЛ от остальных чемпионатов.

– Если говорить о чемпионатах, которые мне нравится смотреть, как зрителю, то Англия здесь вне конкуренции.

– Мне нравится английский чемпионат, но если бы я отправился за границу, то предпочел бы Испанию. Испанский футбол более соответствует моим качествам.

Аналогично клубной, протекала его карьера и в сборной. Цвета Германии Марио начал защищать с команды U-15, в 2010 году он стал самым молодым дебютантом Бундестима после Уве Зеелера, выйдя на замену в матче против Швеции, к тому же он и Андре Шюррле, также дебютировавший в том матче, оказались первыми игроками национальной сборной, родившимися уже в объединенной Германии.

Звездным часом для Гетце в сборной стал финальный турнир чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Он заработал пенальти в стартовом матче против Португалии, забил Гане, а также принял участие в поединках против США, Алжира и Франции. А вот в полуфинальном разгроме Бразилии он не участвовал, да и в финале против Аргентины остался в запасе.

Однако на 88-й минуте Йоахим Лев бросил его в бой вместо Мирослава Клозе. И хотя со стороны это выглядело как жест отчаяния, бундестренер знал, что делал.

На 113-й минуте после передачи Шюррле Гетце переиграл Ромеро и принес Германии четвертый титул чемпиона мира. При этом Марио стал первым игроком в истории, забившим победный мяч в финале чемпионатов мира, выйдя на замену, и самым молодым немецким футболистом, забивавшим в финалах (повторил успех 22-летнего Вольфганга Вебера на ЧМ-1966).

Свой последний официальный матч в составе сборной Германии Гетце провел в 2016 году, а в 2017-м сыграл заключительный на данный момент, 63-й (17 голов), в товарищеском матче за национальную команду.

Каждый футболист мечтает сыграть в финале чемпионата мира, забить в финале, и чтобы этот гол стал победным. Со мной это все произошло, и я счастлив

Немалую роль в том, что нынешний Гетце уже не похож на Гетце прежнего, сыграл тот факт, что в 2017 году у него обнаружили серьезные проблемы с обменом веществ и миопатию, из-за чего ему непросто было поддерживать физическую форму, а мышцы порой отказывались служить должным образом.

Естественно, все эти сложности футболиста не видны болельщикам с трибун, которые продолжают требовать от своего героя новых подвигов.

И, наверное, Марио было бы трудно все это пережить, если бы с 2012 года рядом с ним не была красавица-супермодель Анн-Катрин Бреммель, которая в 2016 году стала его женой.

Несмотря на собственный довольно напряженный график (Анн-Катрин — ведущая модель бренда нижнего белья Victoria Secrets), спутница жизни старается по возможности присутствовать на матчах с участием возлюбленного и поддерживать его в любых ситуациях.

К слову, немецкие СМИ саркастически замечают, что с такой женой и любовью к социальным сетям, Гетце способен зарабатывать миллионы и не потея на тренировках. Но все-таки очень хочется, чтобы он еще смог чего-то добиться на поле. Ведь 28 — разве это возраст для футболиста?

Каждый пройденный этап жизни помогает двигаться дальше

– Мне приходится жить с нарушениями обмена веществ, и это неприятная часть моей жизни.

– Гвардиола — один из лучших тренеров с выдающимися достижениями. Однако, на мой взгляд, он слишком увлечен своими схемами и порой не замечает отдельных людей.

– Клопп и Гвардиола, вне всякого сомнения, величайшие тренеры современности.

– Клопп всегда в первую очередь обращает внимание на футболиста как личность. Никакой другой тренер не может так легко находить общий язык. С ним футбол всегда приносит радость.

– Месси — образец для каждого футболиста, в том числе и для меня.

– Хаби Алонсо — невероятный игрок! Его интеллект и мастерство поражали. Я очень многому у него научился.

– Мне говорят, что было бы здорово, если бы я снова играл, как в 18 лет. Но мне уже никогда не будет 18 лет, к тому же я уже играю на другой позиции.

– Каждый футболист и каждая команда со временем меняются, но все по своему.

– Меня всегда раздражало, когда я по тем или иным причинам не мог играть и помочь команде.

– Я всегда внимательно выслушиваю все советы и рекомендации, но решение принимаю сам.

– Мне все равно, на какой позиции играть. Главное — быть здоровым и играть. Но все-таки моя любимая — это №8.

– Я не могу постоянно действовать идеально. Ошибки — это часть игры. Это жизнь, и с этим ничего не поделаешь.

– Приятно, когда тебя хвалят, но очень важно, чтобы от этого не закружилась голова.

– Если ты играешь хорошо — тебя хвалят, если плохо — критикуют. В этом нет ничего странного, главное — делать правильные выводы.

– Когда какой-то футболист достигает определенного уровня, от него ждут, что он будет становиться лучше и лучше. Но невозможно обойтись без спадов, к тому же у каждого есть свой предел.

– После долгого отсутствия из-за травмы нет ничего лучшего, чем снова оказаться на поле.

– Выиграв какой-то трофей, ты изо всех сил начинаешь стремиться к другим, чтобы снова испытать чувство триумфа.

– Я — командный игрок, и для меня на первом месте командный успех.