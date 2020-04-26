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Football.ua вспоминает одного из величайших английских футболистов Стэнли Мэтьюза, его жизненные принципы и яркие высказывания.

С какой точки зрения ни посмотри — Стэнли Мэтьюз является уникальным футболистом. Человек, профессиональная карьера которого продолжалась до 50 лет, первый обладатель Золотого мяча в истории, причем завоевавший награду в 41 год, джентльмен, ни разу не получавший желтых и, тем более, красных, карточек, легенда, о которой сам Пеле сказал: "Стэнли Мэтьюз показал всем нам, как надо играть в футбол".

Мэтьюз был наделен многими талантами: в школе его считали чуть ли не образцовым учеником, в спорте ему практически не было равных среди сверстников в беге, а его отец, известный в Стаффордшире боксер-легковес, видел в своем третьем сыне продолжателя собственной традиции. Но в 13 лет Стэнли сделал окончательный выбор в пользу футбола.

Я мог возиться с мячом постоянно, даже в темноте под уличным фонарем

- Мой отец очень внимательно следил за моей физической подготовкой. Именно он привил мне привычку к регулярным тренировкам.

- Я любил раздобыть где-нибудь небольшой мяч и возиться с ним. Бывало, в мясной лавке мне давали свиной мочевой пузырь, я надувал его и играл, даже в темноте под уличным фонарем.

К парню, дебютировавшему в 1929 году в школьной сборной Англии в поединке против Уэльса, присматривались такие гранды Мидлэнда, как Вулверхэмптон, Астон Вилла, Вест Бромвич и Бирмингем, но Сток Сити всех обошел, предложив 15-летнему Стэнли, кроме футбола, еще и работу в офисе клуба за 1 фунт в неделю. И с сезона-1931/32 началась его профессиональная карьера.

Мэтьюз помог "гончарам" выйти из Второго дивизиона в Первый (на тот момент — элитный в Англии) и мгновенно стал всеобщим любимцем, причем не только в Сток-он-Трент, но и во всей Англии, выступления за национальную сборную которой он начал в 1934 году.

Поразительная преданность команде лишила Мэтьюза возможности выиграть намного больше трофеев, чем единственный Кубок Англии на клубном уровне, хотя предложений у него хватало. Незадолго до начала Второй мировой войны, Стэнли после конфликта с руководством Стока попросил трансфер, но вмешались болельщики, заставившие клуб поднять зарплату своему лидеру и уговорившие Мэтьюза остаться. А потом началась война, заставившая на семь лет забыть о профессиональном футболе.

Мэтьюз служил на базе Королевских ВВС близ Блэкпула, но продолжал выступать в лиге и кубке военного времени за Сток, Блэкпул и шотландские Эйрдриенианс, Мортон и Рейнджерс, а также провел 29 матчей за Англию в неофициальных поединках.

В 1945-м году умер отец Стэнли, взяв с сына два обещания: заботиться о матери и выиграть Кубок Англии. Мэтьюз-младший выполнил оба, правда, Кубок Англии выиграл в составе Блэкпула, куда он перешел в 1947 году.

Тогда ему было уже 32 года, и тренер Блэкпула Джо Смит в шутку спросил, рассчитывает ли Стэнли протянуть еще хотя бы пару лет? В итоге Блэкпул трижды добирался до финала Кубка Англии, и с третьей попытки, в 1953-м, в поединке, который вошел в историю как "Финал Стэнли Мэтьюза", обыграл Болтон и взял трофей.

Многие считали меня сумасшедшим, но даже когда мне было 37 лет, я знал, что свой лучший футбол еще не показал

В 1961 году Мэтьюз вернулся в Сток Сити, вновь поднял команду в Первый дивизион и завершил карьеру в возрасте 50 лет и 5 дней. Всего Стэнли провел 355 официальных матчей во всех турнирах за Сток (62 гола), 428 (18) за Блэкпул и 20 за Торонто Сити на правах аренды.

За национальную сборную в официальных матчах Мэтьюз сыграл 54 раза (11 голов), причем большинство из них пришлись на послевоенные годы, когда Англия не блистала. И хотя он принимал участие в финальных турнирах чемпионатов мира 1950-го и 1954 годов, в составе "львов" выиграл лишь 9 "домашних" чемпионатов Великобритании.

Так что же было такого в футболисте, который практически ничего не выиграл за свою карьеру и не выступал в командах, которые всегда на виду? За что его, уже 41-летнего, удостоили первого Золотого мяча в 1956 году (ведь понятно, что выбор первого лауреата проходил очень тщательно, а не так, как порой случается в наши дни), а годом спустя сделали первым Рыцарем ордена Британской империи среди действующих футболистов?

Мэтьюз произвел форменную революцию в футболе, и именно он стал вести игру так, как мы сейчас привыкли видеть в исполнении современных вингеров, потому что до Стэнли "крайние нападающие" действовали в более статичной манере.

Говорят, что у Мэтьюза в арсенале был единственный финт: обманное движение корпусом и уход в противоположную сторону, с которым практически никто не мог совладать. Это, конечно же, шутка, но факт остается фактом: в одиночку остановить его было невозможно. А еще он был феноменально быстр, и его передачи с флангов были филигранно точны.

Голодание позволяло мне чувствовать себя значительно лучше

- В свое время мне посоветовали есть побольше салатов и фруктов, и мне это здорово помогало.

- По понедельникам я вообще воздерживался от еды, и голодание помогало мне чувствовать себя значительно лучше.

У Мэтьюза было немало собственных "фишек" для того, чтобы всегда быть идеально готовым к матчам. Прежде всего — диета. Он был вегетарианцем, а каждый понедельник устраивал себе "разгрузочный день": ничего не ел, лишь выпивал несколько пинт воды. На разминку перед матчами, если верить его товарищам по команде, он выходил в специально утяжеленных бутсах, что потом позволяло в игре "летать" по полю в стандартной обувке. А еще перед каждой тренировкой он совершал дополнительную пробежку или гулял 10-15 километров пешком (преимущественно по пляжу или другой песчаной местности).

Еще одной особенностью Стэнли было то, что он практически не вступал в жесткие единоборства с соперником, предпочитая побеждать его мастерством, и уж точно никогда не отвечал грубостью на грубость. Неудивительно, что за всю свою карьеру он не получил ни одной карточки. Подобным может похвастаться еще один легендарный англичанин, Гари Линекер, но Гари повесил бутсы на гвоздь в 34 года, а Стэнли — в 50.

Как только защитник бил меня по ногам, я уже знал, что он меня боится

- Как только защитник начинал бить меня по ногам, я уже знал, что «сделал» его — он меня боится.

- Играть 33 года и не заработать ни одного предупреждения — по-моему, это здорово.

После завершения карьеры игрока Мэтьюз недолгое время тренировал Порт Вэйл (кстати, за эту команду он болел в детстве, до того, как судьба связала его со Сток Сити). В своей автобиографии сэр Стэнли написал, что начиная работу, рассчитывал добиться того, что удалось многие годы спустя Дарио Грэди в Крю Александра (возглавлял команду с 1983-го по 2011 годы), но не сложилось.

Как позже сказал один из его бывших подопечных Рой Спросон, объясняя неудачу Мэтьюза, он слишком доверял людям, причем тем, кто не заслуживал этого доверия и пользовался им. Зато в странах Африки, куда он отправлялся летом с середины 50-х, чтобы поработать с местными детишками, он получал истинное удовольствие, и в конце концов заработал там прозвище "черный человек с белым лицом".

В 2000 году сэр Стэнли Мэтьюз покинул этот мир, но остался навечно с родным Сток Сити — его прах погребен под центральным кругом клубного стадиона Британния.

"Этот человек научил всех нас, как надо играть в футбол", – сказал Пеле. "Это был настоящий джентльмен, подобного которому мы никогда больше не увидим", – считал Брайан Клаф. "Когда-то Мэтьюз получал 20 фунтов в неделю, но не думаю, что весь Британский банк владеет таким количеством денег, чтобы оценить его по достоинству", – добавил Джанфранко Дзола.

Я допустил одну большую ошибку — закончил играть слишком рано

- Я хотел играть как можно дольше, потому что был влюблен в футбол и преисполнен энтузиазма.

- Более 80 лет футбол был неотъемлемой частью моей жизни. Я горячо любил его.

- В своей жизни я допустил одну большую ошибку — завершил карьеру слишком рано. Думаю, еще пару лет я мог бы поиграть.

- Вы не можете просто сказать звездным футболистам, как им играть и что делать на поле. Надо уметь использовать их сильные качества, позволяя раскрыться по-настоящему.

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