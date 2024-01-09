Правила життя

Football.ua пропонує добірку найяскравіших цитат легенди німецького футболу, переможця чемпіонатів світу як гравця та тренера збірної ФРН, Франца Беккенбауера.

У віці 78 років помер легендарний німецький футболіст та тренер Франц Беккенбауер.

Football.ua вирішив згадати найяскравіші цитати легенди.

Футбол — один із найкращих засобів спілкування у світі. Він неупереджений, аполітичний та універсальний. Щодня футбол об'єднує людей по всьому світу: молодий ти чи старий, бідний чи багатий, фанат чи футболіст – ця гра робить усіх рівними, змушує плакати чи сміятися.

Футбол – найважливіша з усіх несуттєвих речей.

Проблема сучасних футболістів у тому, що їх дуже багато відволікає. У наш час усі приходили із футбольними журналами, а зараз що? Нині ж вони перевіряють ціни на акції.

Успіх – хлопець скромний. Щоб він прийшов, потрібне правильне поєднання вітру, зірок та Місяця.

Мессі – геній. У нього є все: це дуже технічно обдарований, розумний гравець, а ліва нога у нього — як у Марадони.

Не можна порівнювати людей із Богом, але Мессі – це бог у футболі.

Серія пенальті завжди лотерея, занадто багато удачі в неї включено.

Володіння м'ячем – ніщо, якщо противник використовує свої шанси.

Баварія стала Баварією завдяки Герду Мюллеру.

Знаєте, голландці... Вони завжди трохи кумедні. Ну, дехто з них.

Голландці мають класних нападників, але грають із одним форвардом. Це ніби стріляти самому собі в ногу.

Реал — це легендарна команда, яка підноситься над іншими і є мрією кожного гравця.

Німеччині потрібна фора, як у гольфі. Німцям не завадило б починати ігри з двома голами переваги.

Іноді в роздягальні мені здається, що я в Голлівуді.

Мати взимку шеститижневу перерву – це розкіш.

Коли я був капітаном, мої виступи були стислими, фокусувався на ключових моментах. А от коли став тренером — не уникаю цих речей, адже важливо, щоб футболісти отримали всю потрібну інформацію.

На чемпіонаті світу для кожної команди багато залежить від обстановки в ній по ходу турніру. Напруга зростає як зовні, і зсередини.

Тренування не зроблять вас футболістом високого класу, а ось висококласні тренування зроблять.

Гравці Баварії схожі на повій: ліниві, курять та сплять весь день.

За кордоном чемпіонат світу у Німеччині був визнаний зразковим, бо всі вважають німців перфекціоністами.

Голландські гравці — сміливі та креативні, але не дуже дисципліновані. Вони люблять показати противнику свою перевагу, але забувають забити гол та зробити гру.

Безперечно, світ футболу зараз змінився. Але все залежить від особистостей.

Для мене збірна Англії — найкраща в Європі (сказано у 2006 році).

Думаю, головний фаворит ЧС-2006 — Бразилія, ця команда сповнена класних гравців і чудово виступила на Кубку Конфедерацій. Але у 2002 я вже називав фаворитами Аргентину та Францію, а вони вирушили додому після групового етапу.

Футболісти грають для себе, команди, а не для тренера.

Тренер збірної Англії – найкраща робота у світі. Кожен наставник має мріяти попрацювати з Англією, адже це – батьківщина футболу.

Гравці роблять все, щоб ускладнити життя рефері.

Золотий м'яч має отримувати Рібері. Але в цьому голосуванні немає жодної логіки, тож може виграти Кріштіану Роналду. Це нагадує мені сезон-1973/74: Німеччина стала чемпіоном світу, але Золотий м'яч дали не мені, а Йоханові Кройффу, який вважався найкращим футболістом світу.

Саньоль охочіше дивиться у дзеркало і робить паузи в грі, ніж гасає по полю за м'ячем.

Якщо дістається на горіхи гравцям, то, значить, тренер теж заслужив на порцію критики.

Нинішня Барселона (2011 року) – найкраща команда, яку я коли-небудь бачив. Її гравці стали основою збірної, яка виграла Євро-2008 та ЧС-2010. А Мессі – просто найкращий гравець у світі.

Зрештою, Баварія почне грати як Барселона. І ніхто не захоче на це дивитись. Гравці передаватимуть один одному м'яч доти, доки не заведуть його у ворота.

Гвардіола дуже балакучий і дотепний. Тренування іспанця схожі на шоу. Його гравці можуть віддавати передачі із зав'язаними очима.

Тренер Баварії повинен володіти німецькою мовою, він має бути чудовим тактиком та мати великий практичний досвід. Ми потребуємо спеціаліста дуже високого класу. Моурінью? Чому б і ні! Він має ще час, щоб до літа пройти мовні курси (2008 рік).

Моурінью неввічливий і грубий. Так, він досяг кращих результатів, і з меншими ресурсами, ніж в інших. Але для досягнення своєї мети він не зневажав нічим (2011 рік).

Напнути на себе кашеміровий светр — це ще не означає стати справжнім джентльменом.

Завжди хтось грає красивіше за інших. Але важливішого успіху немає нічого. Що б мені довелося вислухати, якби ми не вийшли з групи і вже були вдома? А-а? Гарна гра, кажете? Нісенітниця все це. Німці хочуть бачити успіх!

Для мене краще бюджет без ризику, ніж необачний трансфер, який нашкодить підприємству.

Мені було трохи ніяково, що мої індивідуальні досягнення оцінювали так високо, адже я граю в командному спорті.