Правила жизни

Football.ua рассказывает о жизненных принципах Карла-Хайнца Румменигге и вспоминает яркие высказывания легендарного баварца.

Карл-Хайнц Румменигге — один из ярчайших примеров тех, кто талантлив во всем. Придя в Баварию 19-летним пареньком, уже через год он стал одним из основных нападающих доминировавшего в те годы в Европе клуба вместе с невероятным и неподражаемым Гердом Мюллером и Ули Хенессом.

Получив приглашение занять административную должность в клубе в 1991 году, спустя 11 лет Румменигге уже был председателем его правления. А с 2008-го по 2017 годы он возглавлял Европейскую ассоциацию клубов.

В чем же был его секрет? Наверное, в случае Румменигге нет смысла говорить о каком-то "секрете". Щедро одаренный природой (скорость, дриблинг, умение выбрать позицию), он считался чуть ли не модельным нападающим своего времени. Но при этом сочетал это с поразительной работоспособностью и самоотверженностью.

Мы не просто мечтали об успехе, мы стремились к нему

У нас всегда в клубе были люди, двигавшие его вперед. Франц Беккенбауэр, Ули Хенесс, возможно, я тоже. Мы не просто мечтали об успехе, мы стремились к нему.

Каких-то 20 лет назад Бавария была просто одним из титулованных клубов. Но сейчас мы — семья, и походы в гости к болельщикам на Рождество или Октоберфест, это не какие-то мероприятия для прессы, это суть Баварии.

Трудно судить, насколько это правда, но говорят, что именно энергия и целеустремленность молодого Румменигге заставила зашевелиться даже пресыщенных успехом "монстров" вроде Франца Беккенбауэра, Ули Хенесса, Зеппа Майера и Герда Мюллера.

Впрочем, сам Карл-Хайнц скромно считает, что это явное преувеличение.

В Баварии была четкая иерархия, и я — на самом ее дне

В Баварии была четкая иерархия: на самом верху — Франц Беккенбауэр, за ним шли Пауль Брайтнер, Зепп Майер, Герд Мюллер и Ули Хенесс, затем все остальные, и на самом дне этой иерархии — я.

В мое время молодежь очень нервничала, попадая в команды профессионалов. Сейчас молодые более напористы и очень самоуверенны.

Наибольшее влияние на меня оказал мой наставник в Баварии Дитмар Граммер, хотя я и ненавидел его за привычку звонить домой посреди ночи, чтобы убедиться, что я не ушел на гулянку.

Кроме выдающихся данных форварда, Румменигге отличался еще и немалым интеллектом, причем как футбольным, так и, как оказалось впоследствии, деловым.

Естественно, ему удалось легко находить общий язык на поле с такими же умницами, как он: Паулем Брайтнером (в начале 80-х Баварию даже называли ФК Брайтнигге) и Пьером Литтбарски (со звездой Кельна Румменигге составлял отличную пару в сборной).

Неслучайно и то, что и в управлении Баварией у Румменигге (в сотрудничестве то с Беккенбауэром, то с Хенессом) все получается очень даже неплохо, и именно при нем клуб стал одной большой семьей.

Возможно, не всегда все складывается с тренерами, но причиной этому является неуемное желание Карла-Хайнца не останавливаться на достигнутом, а стремиться ко все большим успехам.

Удивляет только то, что Румменигге, несмотря на пропаганду "семейных ценностей" в Баварии, одновременно выступает против правила "50+1" (членам клуба в Германии должно принадлежать не менее 50% его акций плюс одна, чтобы сохранять контроль и защититься от возможного "захвата власти" сторонним инвестором).

Относительной неудачей Румменигге можно назвать разве что трехлетнее пребывание в Интере, да и то не потому что Карл-Хайнц провалился, а из-за отсутствия трофеев (правда, в сезоне-1984/85 "нерадзурри" были очень близки к "скудетто"). Несмотря на травмы, Румменигге, выступая в Италии, забил 42 мяча в 107-ми матчах — показатель вполне пристойный.

За свою 15-летнюю карьеру профессионального игрока Румменигге выступал за Баварию (422 матча во всех турнирах, 217 голов), Интер (107, 42) и Серветт (64, 34), а также 10 лет защищал цвета сборной ФРГ (95, 45).

Карл-Хайнц дважды становился обладателем Золотого мяча (1980, 1981), выигрывал Евро-1980, Кубок чемпионов (1975, 1976), Межконтинентальный кубок (1976), чемпионат (1980, 1981) и Кубок Германии (1982, 1984), а также дважды он вместе со сборной ФРГ останавливался в шаге от титула чемпионов мира (1982, 1986).

Зачем мне прыгать в машину времени? У меня была успешная карьера

Сейчас прекрасное время для футболистов. Игра никогда раньше не привлекала такой интерес и не приносила таких доходов. Но зачем мне прыгать в машину времени? У меня была успешная карьера.

Я добился большего, чем мечтал: выигрывал трофеи со сборной и Баварией, был капитаном, становился лучшим футболистом Европы...

Никогда не забуду три момента в своей карьере: победный для сборной ФРГ чемпионат Европы в Италии-80, финал Кубка европейских чемпионов в 1976 году и два гола сборной Англии на Уэмбли.

Лучшим матчем в моей карьере был полуфинал чемпионата мира в Испании-82 против Франции. Я вообще не должен был играть из-за травмы, и смог выйти на поле только благодаря вратарской перчатке, наполненной льдом и приложенной к ноге.

Если бы я мог что-то поменять, то лучше подготовился бы к финалам Кубка чемпионов-82 против Астон Виллы и чемпионатов мира 1982-го и 1986 годов.

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