Правила жизни

Football.ua рассказывает о жизненных принципах Маттиаса Заммера и вспоминает яркие высказывания одного из лучших немецких футболистов 90-х.

Маттиас Заммер уникален по многим причинам, и хотя он никогда не принадлежал к числу таких икон немецкого футбола, как, скажем, Франц Беккенбауэр или Герд Мюллер, но место в истории он себе гарантировал.

Маттиас стал первым игроком из ГДР, сыгравшим за сборную объединенной Германии ("перебежчики" из ГДР в ФРГ не в счет), и он был автором последнего гола в официальной истории сборной Восточной Германии (всего 23 матча, 6 голов). Но самое главное, Заммер из тех, кто сумел ярко проявить себя в качестве игрока, тренера и функционера — таких в истории можно пересчитать по пальцам одной руки.

Всю свою жизнь, чем бы он ни занимался, Заммер был командным игроком, хотя и обладал бесспорными лидерскими качествами. Маттиас по сей день уверен, что в одиночку никому в футболе добиться успеха не под силу. Даже тот, кто, подобно ему, в самостоятельно пробивает себе дорогу на вершину, не справиться без поддержки.

Впрочем, его дебют на профессиональном уровне в дрезденском Динамо поначалу сторонние наблюдатели считали "семейным делом", ведь одного из лидеров футбола ГДР в то время возглавлял его отец, Но когда уже через год он дебютировал в национальной сборной, ни о какой протекции уже и речи не было.

Вскоре после падения Берлинской стены Заммер, как и многие ведущие игроки сборной ГДР, оказался в клубах Западной Германии. В 1990 году, после пяти лет в Динамо Д (140 матчей во всех турнирах, 52 гола), Маттиас оказался в Штутгарте (хотя изначально его ждали в Байере), а затем и получил вызов в Бундестим (всего сыграл 51 матч, 8 голов).

Кто знает, как бы сложилась его карьера, если бы он сознался в том, что числился в числе сотрудников "Штази" сразу после того, как почила ГДР, а не уже на закате своей карьеры? Впрочем, всем известно о том, что в странах социалистического лагеря все игроки "армейских" и "динамовских" команд носили офицерские звания соответствующих ведомств. И можно было, играя за Динамо, быть капитаном КГБ, но при этом не иметь никакого отношения к операциям пресловутого ведомства. Так что не будем судить Заммера слишком строго...

Все игроки из Восточной Германии хотели быть похожи на звезд из ФРГ

Было непросто сразу перестроиться со сборной ГДР на новую сборную, но я быстро привык к гимну другой страны. Наверное, потому что у меня менталитет был западный.

Все игроки из Восточной Германии хотели быть похожи на звезд из ФРГ, но об этом нельзя было говорить вслух. Я, например, восхищался Францем Беккенбауэром и Гердом Мюллером.

В первом же сезоне "рыжий метеор" (как его прозвали болельщики) помог "швабам" завоевать путевку в Кубок УЕФА, а в следующем выиграть национальное первенство. За два сезона Заммер провел за Штутгарт 68 матчей и забил 23 мяча.

Следующим этапом стал Интер, но в Италии у нашего героя дела не пошли. Сыграло свою роль то, что, возможно, "нерадзурри" после выступлений на Джузеппе Меацца Карла-Хайнца Румменигге, а затем великолепной троицы в составе Лотара Маттеуса, Андреаса Бреме и Юргена Клинсманна, ждали от еще одного немца слишком многого и сразу. В итоге после единственного сезона (12 матчей, 4 мяча) Заммер в 1992 году оказался в Боруссии Д, где и прошел его звездный период как игрока.

Две победы в чемпионате Германии, два Суперкубка Германии и выигрыш Лиги чемпионов. Всего за шесть сезонов в Боруссии Маттиас провел 156 матчей во всех турнирах и забил 23 мяча.

Вот только карьеру игрока ему пришлось всего в 32 года: из-за инфекции, занесенной во время несложной операции, дело едва не дошло до ампутации.

А своего пика Маттиас достиг в 1996 году, когда сборная Германии выиграла чемпионат Европы, а сам Заммер, признанный лучшим игроком турнира, по итогам года был удостоен Золотого мяча.

Многие считают, что тот Золотой мяч достался Маттиасу не совсем заслуженно, но это могут говорить только те, кто не видел, как этот рыжий "монстр" разрывал любого соперника на полях Англии, действуя в опорной зоне или на позиции либеро.

Все главные матчи выигрываются именно за счет характера

Немцы всегда отличались сильным характером, но не всем тренерам удается это раскрыть. А ведь все главные матчи выигрываются именно за счет характера.

Недолгой, но успешной была тренерская карьера Заммера. В Боруссии Д Маттиас выиграл чемпионат Германии и дошел до финала Кубка УЕФА, а Штутгарту добыл путевку в Кубок УЕФА, что для "швабов" было феноменальным результатом.

После чего Заммер с головой окунулся в административную работу, став техническим директором немецкого футбольного союза. Наверное, утверждение, что именно он стал автором системы подготовки кадров для бундестима, является преувеличением, но именно Маттиас привнес в нее свой излюбленный принцип — команда прежде всего, и при нем стал заметен ощутимый результат.

Сначала нужно создать систему, а потом уже встраивать в нее игроков

Сначала нужно создать систему, а потом уже встраивать в нее игроков. Но это не значит, что они должны быть просто винтиками в машине. Индивидуальность имеет большое значение.

Великие команды черпают силы даже из поражений. Главное — не останавливаться. Даже когда кажется, что сил уже нет, ты должен выжать из себя еще. По-другому больших успехов не добиться.

Истинно великие игроки и лидеры прекрасно понимают, что без команды они ничто, и раскрыть весь свой потенциал могут только с помощью команды.

Настоящий чемпион, неважно в каком виде спорта, никогда не удовлетворяется завоеванным титулом. Жажда побед в нем не утихает никогда.

Спустя шесть лет Заммер занял пост спортивного директора Баварии, и именно период его работы запомнился громкими трансферами Хави Мартинеса, Роберта Левандовски, Артуро Видаля, Хаби Алонсо и приход на тренерский мостик команды Хосепа Гвардиолы.

Работа Заммера привела руководство мюнхенцев в такой восторг, что когда через четыре года у него начались проблемы со здоровьем и он не смог дальше работать из-за нарушения кровообращения в мозге, Бавария целый год не назначала нового спортивного директора, надеясь на то, что Маттиас все-таки оправится и вернется к работе.

Увы, со всей присущей ему кипучей энергией Заммер трудится уже не может. Поработав экспертом на телеканале Eurosport, сейчас он занимает должность консультанта в Боруссии Д, стараясь по мере сил приносить пользу клубу, который он прославил и как игрок, и как тренер.

Сейчас я вижу поколение игроков, которые обладают невероятной волей к победе. Однако многие из них испытывают проблемы с социализацией. Они не умеют общаться между собой, шутить и прикалываться.

Идеальным образцом для подражания должен быть не Криштиану Роналду или Лионель Месси, а Марко Ройс. То, через что он прошел, но не сдался и не потерял мотивацию — это впечатляет.

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