Правила жизни

Football.ua вспоминает яркие высказывания и этапы жизненного пути легендарного бразильского защитника, которому 7 июня исполняется 50 лет.

Кафу, отмечающий свой полувековой юбилей, является поистине уникальным футболистом. Двукратный чемпион мира, двукратный победитель Копа Америка, победитель Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Кубков, Кубка КОНМЕБОЛ, Суперкопы Судамерикана, Суперкубка Италии, Кубка конфедераций, чемпион Бразилии, двукратный чемпион Италии, трехкратный чемпион штата Сан-Паулу, двукратный обладатель Кубка либертадорес, Рекопа Судамерикана, Межконтинентального кубка и Суперкубка УЕФА.

А еще он входит в список лучших 100 футболистов в истории, Зал славы Ромы, Зал славы Милана и является рекордсменом сборной Бразилии по количеству проведенных матчей (142).

Более, чем достаточно, для того, чтобы подтвердить легендарный статус? Но при всем при этом на протяжении всей своей карьеры и жизни после того, как повесил бутсы на гвоздь, Кафу был человеком, на которого можно положиться в любую минуту, который не подведет тебя ни при каких обстоятельствах, чья улыбка, вне зависимости от того, что он чувствует сейчас сам, помогала окружающим поверить в то, что не все потеряно.

Маркос Эванжелиста де Мораис, или просто — Кафу, родился во время финального турнира чемпионата мира 1970 года, что, по его словам, предопределило дальнейшую судьбу — он не мог не стать футболистом.

Детство Кафу проходило в одной из фавел Сан-Паулу — Жардим Ирене, где он и начал познавать футбольную премудрость (занимаясь параллельно и футзалом на протяжении двух лет). В начале 80-х он предпринимал неоднократные попытки попасть в академию одного из серьезных клубов штата, но лишь в 1988 году обратил на себя внимание Сан-Паулу.

Чтобы пробиться в первую команду, ему пришлось сменить амплуа и стать защитником, зато это помогло ему не только стать основным в Сан-Паулу, но и оказаться в национальной сборной.

В первой команде Сан-Паулу Кафу провел 97 матчей во всех турнирах (6 голов).

Я родился в 1970-м во время чемпионата мира, и это полностью объясняет то, как я оказался в футболе

– Прежде, чем на меня обратил внимание Сан-Паулу, меня отвергли Коринтианс, Палмейрас, Сантос, Атлетико Минейро... Все говорили: "Приходи завтра, через недельку, через год..." Ребенку, у которого нет агента, непросто пробиться, особенно если он играет в команде Итакакесетуба, которую никто не знает. Однако во время товарищеского матча с детской командой Сан-Паулу я чем-то приглянулся директору клубной академии Карлиньосу Невесу.

– Я начинал на позиции правого полузащитника, но когда наш правый защитник Зе Теодоро получил травму, Теле Сантана сказал, что три матча на этой позиции проведу я. Я не мог спорить с тренером, хотя поначалу вообще не понимал, что от меня требуется. Я умел лишь прорываться по флангу и навешивать или простреливать в штрафную. И насколько был прав Сантана, я понял лишь тогда, когда Пауло Роберто Фалькао пригласил меня в национальную сборную именно в качестве правого защитника.

– Меня хотел купить Реал, но президент Сан-Паулу отказался меня продать. Конечно, в тот момент я был разочарован, но кто знает, как сложилась бы моя карьера, окажись я в Мадриде в раннем возрасте? Возможно, я не выиграл бы два чемпионата мира...

Как и любая восходящая звезда из Бразилии, Кафу в конце концов решил попробовать покорить Европу. Несмотря на предложения от более серьезных клубов, первый опыт в Старом Свете наш герой приобрел в Сарагосе, и был он не особо удачным.

Из-за травмы он сыграл лишь 16 матчей в Ла Лиге и 1 в Кубке кубков, который в итоге Сарагоса выиграла.

я считал, что нечестно находиться в команде и быть не в состоянии ей помочь

– Когда я оказался в Сарагосе, то планировал надолго задержаться в испанском футболе, но травма не дала мне возможность раскрыться. Мне предлагали остаться, но я посчитал, что нечестно находиться в команде и быть не в состоянии ей помочь.

После первого европейского "блина" Кафу вернулся в Бразилию — в Жувентуде, но из-за последствий той испанской травмы не сыграл ни одного матча, но зато смог в итоге перейти в Палмейрас.

После 35-ти матчей Кафу предпринял вторую европейскую попытку, которая, наконец, оказалась удачной.

– Я не мог перейти в Палмейрас прямиком из Сарагосы — в контракте Сарагосы с Сан-Паулу был пункт, запрещающий продажу в другую команду из штата Сан-Паулу. Так что Жувентуде из Риу-Гранде ду Сул, помимо того, что помог мне восстановиться после травмы, сыграл и роль в моем возвращении в Бразилию.

Шесть сезонов в Роме стали лучшими в новейшей истории клуба, и далеко не последнюю роль в том, что "волки" взяли "скудетто", становились вторыми и третьими в Серии А, принадлежала и нашему герою, наглухо закрывавшему правый фланг обороны и разгонявшего атаки "джаллоросси" по все тому же правому флангу.

217 матчей и 8 голов, а также место в Зале славы клуба — свидетельство признания немалого вклада в успех команды.

– Рома в мои времена была удивительно сильна. Мы громили Ювентус, Милан и Интер, обыгрывали Лацио так часто, что я сбился со счета! Мы должны были брать много трофеев, но ограничились чемпионским титулом в 2001-м, "серебром" в 2002-м и "бронзой" в 2003-м...

– Болельщики Ромы прозвали меня Il Pendolino — как железнодорожный экспресс. В те времена я действительно носился по флангу со скоростью поезда.

– Я всегда был в отличных отношениях с болельщиками, но римляне — особенные люди, поэтому тифози Ромы занимают особое место в моем сердце.

К концу сезона-2002/03 Кафу было уже 32, и он всерьез задумывался о том, чтобы под конец карьеры подзаработать денег на "пенсию", отправившись в японскую Джей-Лигу, но тут неожиданно подоспело приглашение от Милана.

Бразилец с радостью пустился в эту, как многие считали, авантюру, но время в Милане оказалось еще более плодотворным, чем в Риме.

Вместе с легендарной командой Мальдини, Костакурты, Кака, Шевченко и других Кафу смог выиграть все возможные трофеи клубного футбола и снова-таки заслужил место в Зале славы своей команды (161 матч, 4 гола).

Были, конечно, и неприятные моменты, как эпическое поражение от Ливерпуля в финале Лиги чемпионов 2005 года, но триумфов все-таки было больше.

По завершении сезона-2007/08 Кафу принял решение проститься с футболом окончательно, хотя многие считали, что он делает это слишком рано.

Я не могу выделить какой-то самый ценный клубный трофей. Они все важны и памятны для меня

– Я совершенно случайно оказался в Милане. Мне было 32, я уже договорился с Йокогамой, даже получил часть денег в счет будущего контракта. Но за 15 дней до запланированной презентации в Японии, ко мне обратился Милан. И я подумал: "Почему бы и нет?"

– Это правда, что в перерыве стамбульского финала Лиги чемпионов мы начали праздновать победу. Забив три мяча, казалось, что уже невозможно упустить победу. При всем уважении к Ливерпулю, это Милан проиграл матч, а не они выиграли.

– Во время финала ЛЧ-2007 никто не думал о мести Ливерпулю. У нас было много возрастных игроков: мне — 36, Мальдини — 38, Костакурте — 41, Сержиньо — 35... Это был наш последний шанс выиграть трофей, лебединая песня. И просто удивительно, как нам удалось расслабиться и сыграть в свое удовольствие, и именно это принесло успех.

– Я не хочу обсуждать бизнес Берлускони или его политику. Скажу только, что он вкладывал в Милан не только деньги, но и сердце. Как отец в своего ребенка.

– С Сан-Паулу я выиграл все, что можно, с Миланом — тоже, с Ромой — стал чемпионом Италии, с Палмейрас — чемпионат штата Сан-Паулу. По-моему, неплохой урожай на клубном уровне.

– Мне часто говорят, что я мог бы продолжать играть дальше, но, по-моему, 38 лет — это вполне подходящий возраст, чтобы сказать: "Стоп!"

– У каждого профессионального спортсмена наступает момент, когда он понимает, что пора остановиться.

Еще более впечатляющими оказались успехи Кафу в сборной Бразилии, в составе которой он дебютировал в товарищеском матче против Испании в сентябре 1990 года.

Кафу сыграл 142 матча за "селесао" – национальный рекорд, провел 21 поединок на чемпионатах мира (еще один национальный рекорд), которых на его счету было четыре, причем два из них он выиграл. И если в 1994-м он был "один из многих", и принял участие в финальном матче лишь "благодаря" травме Жоржиньо, то спустя восемь лет, в 2002-м, уже был капитаном и одним из лидеров команды.

Наверное, все, кто это видел, не забудут, как Кафу, поддерживаемый Зеппом Блаттером и Пеле, вскарабкался на награждении на пластиковую подставку для трофея и, вскинув кубок мира вверх, закричал: "Регина, я люблю тебя!", посвятив победу жене.

Да, помимо триумфов, не обошлось и без падений, как в странном финале ЧМ-1998 во Франции или невразумительного турнира 2006 года в Германии, когда он оказался одним из немногих, кто набрался смелости предстать после возвращения домой перед разъяренными бразильскими фанатами и представителями СМИ...

– Титул чемпиона мира — это абсолютная вершина для любого профессионального футболиста.

– Никогда не забуду тот момент, когда Паррейра глянул на скамейку запасных и сказал мне: "Выходи!" Помню, что не сразу поймал ритм финала, поначалу мне казалось, что я самый медленный на поле.

– Я ни за что не согласился бы бить пенальти в послематчевой серии, разве что последним в списке. Пенальти никогда не были моим козырем. Думаю, Дайана Росс исполнила бы пенальти лучше, чем я.

– Даже трудно себе представить, что может быть лучше в спорте, чем подняться по ступенькам на подиум, взять в руки трофей и поднять его к небесам!

– Для меня победа на чемпионате мира в 2002 году значит больше, чем в 1994-м. В США я был одним из "второстепенных" игроков, а в Японии и Корее — лидером и капитаном.

– Накануне финала ЧМ-1998 Роналдо потерял сознание. Мы все были уверены, что он не сможет играть, но доктор заявил, что сможет. А когда сам Роналдо зашел в раздевалку и сказал Марио Загалло, что в порядке, какой тренер отказался бы от лучшего игрока планеты?

– Не стану говорить, что Франция не заслужила победы на чемпионате мира, но если бы вместо больного Роналдо на поле вышел находившийся в сумасшедшей форме Эдмундо, финал мог сложиться совершенно иначе.

– Я играл с множеством великих бразильских футболистов. Роналдо, Ромарио... Но для меня на первом месте всегда был Ривалдо. Он творил невероятные вещи, он был идеально готов к каждому матчу, но в то же время был настолько скромен, что искренне удивлялся, когда его начинали хвалить.

После завершения карьеры игрока, Кафу, с удовольствием принимал участие в различных проектах под эгидой ФИФА и бразильской Конфедерации, отдавая предпочтение, в первую очередь, тем, которые были связаны с развитием детско-юношеского футбола.

Казалось, что такой жизни можно только позавидовать, но судьба приготовила ему удар сокрушительной силы. Играя с друзьями в футбол, от сердечного приступа умер его 30-летний сын...

Хочется надеяться, что никогда не расстававшийся с улыбкой боец до мозга костей сможет, как это ему всегда удавалось, пережить и эту трагедию, и снова приносить радость людям...

Я большой поклонник Фрэнка Лампарда и Стивена Джеррарда. Первый для меня — образец элегантности, второй — образец характера

– У меня никогда не было предложений из Англии, но если бы представилась возможность, я с удовольствием сыграл за Ливерпуль, Манчестер Юнайтед или Челси.

– Если бы у меня была возможность взять кого-то в свою команду, с кем я не играл вместе, то это были бы Зинедин Зидан и Диего Марадона. При этом самым великим футболистом я считаю Пеле, но с ним мне довелось сыграть в одной команде в товарищеском благотворительном матче в 1990 году.

– Мне кажется, Неймар не заслуживает права быть капитаном сборной Бразилии. Для этого у него нет необходимых лидерских качеств.

– Чего не хватает современным детям — это достойных примеров для подражания. Я не претендую на то, что являюсь идеальным образцом, но изо всех сил стараюсь обратить их внимание на правильные вещи.

– Нет ничего более страшного, чем хоронить своего ребенка. Не могу описать то чувство. когда ты бросаешь землю на гроб своего сына, зная, что он уже никогда не вернется. Смерть сына остается с отцом и матерью до конца их жизни.