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Football.ua рассказывает об одном из самых ярких плеймейкеров в истории мирового футбола Джанни Ривере, вспоминая его жизненные принципы и яркие высказывания.

Так сложилось, что когда кто-то вспоминает имя Джанни Риверы, то не может обойтись без восторженных эпитетов, поскольку этот футбольный артист был не похож на других и являлся (да и остается) образцом по многим показателям. Именно его называют эталонным примером "классической десятки".

Чемпион Европы (1968), вице-чемпион мира (1970), обладатель Кубка чемпионов (1963, 1969), Кубка кубков (1968, 1973), Межконтинентального кубка (1969), чемпион (1962, 1968, 1979) и обладатель Кубка (1967, 1972, 1973, 1977) Италии, обладатель Золотого мяча (1969), лучший игрок Милана ХХ века, член сотни лучших игроков планеты всех времен по версии ФИФА — это лишь сухое и неполное перечисление наград футболиста, начинавшего карьеру в скромной Алессандрии (25 матчей во всех турнирах, 6 голов) и отдавшего 19 лет Милану (658, 164) и 12 лет национальной сборной Италии (60, 14).

Несмотря на совершенно не атлетическую, скорее хрупкую, фигуру, одного взгляда на его игру хватило таким «монстрам» Милана 50-х как Хуан Альберто Скьяффино и Нильс Лидхольм, чтобы тут же отправиться к директору клуба и потребовать подписать паренька, прибывшего на просмотр.

Увидев меня, 15-летнего, в игре, Скьяффино и Лидхольм заявили, что меня обязательно надо подписать

Главным тренером в моей карьере был Нерео Рокко. Уникальный был человек! Он умел снять напряжение своими блистательными шутками. Великолепный знаток человеческой психологии.

Если бы не Скьяффино и Лидхольм, кто знает, как сложилась бы моя карьера. Я был на просмотре в Милане, а они, две звезды, увидели меня, 15-летнего, в игре, после чего подошли к спортивному директору, и заявили, что меня надо обязательно подписать.

Я постоянно следовал всяким диетам, чтобы стать сильнее, но ноги у меня были крепкими с самого начала.

И, как оказалось, Милан не прогадал, заполучив настоящий бриллиант, надолго определивший сам стиль "россонери". Джанни мог действовать на любой позиции, акцентированной на атаку — треквартиста, реджиста, фантазиста, при этом его отличительной чертой было умение создавать опасные моменты из ничего. И бывшие партнеры, и бывшие соперники отмечали его потрясающее умение все видеть, все держать под контролем и отдавать передачи партнерам в ту самую секунду, которая была для этого наиболее благоприятной.

Это был настоящий командный игрок, получавший намного больше удовольствия от того, чтобы начать атаку и создать момент партнеру, чем завершить комбинацию самому — "классическая десятка", величайший плеймейкер в истории Милана.

В добавок ко всему, всеобщую любовь, как сторонников Милана, так и других, он заслужил своим характером и отношением к другим, и прозвище "золотой мальчик" относилось не столько к обилию выигрываемых им наград, сколько к его человеческим качествам.

Он считал Милан семьей, но это не мешало ему смотреть намного шире. И не случайно, что именно он вместе со своим другом, легендой Интера Сандро Маццолой, стоял у истоков создания профсоюза футболистов Италии — инструмента для защиты интересов своих коллег во всей стране.

Милан всегда был командой спокойных и уверенных в себе людей

Милан всегда был командой спокойных и уверенных в себе людей, и это не менялось никогда.

Сан-Сиро — это больше, чем просто старый стадион. Думаю, что его нельзя просто взять и снести. Это то же самое, что уничтожить историю.

Неожиданно для многих получив вызов в национальную сборную уже на второй год своего пребывания в Милане, Джанни принял участие в чемпионате мира 1962 года. Тот турнир стал провальным для "скуадры адзурры", но с тех пор никто на дюжину лет не подвергал сомнению его необходимость для сборной.

Впрочем, был период, когда тренер сборной Ферруччи Валькареджи отдавал предпочтение Маццоле, который был более быстр и физически силен, но в конце концов все закончилось знаменитой "эстафетой": Маццола выходил в первом тайме, а во втором его менял Ривера. Вот только одновременно использовать на поле двух игроков, исполнявших одинаковые функции в Интере и Милане, Валькареджи так и не отважился.

У нас было КОМАНДА, а именно это в футболе важнее всего

На Евро-1968 я отыграл все матчи, но финал пропускал из-за травмы. И начались разговоры, что команда не справится без одного из лучших игроков. Но мы стали чемпионами, потому что у нас было КОМАНДА. А именно это в футболе важнее всего.

За 19 лет, что я провел в Милане, со мной вместе играли разные футболисты: высочайшего уровня, хорошие, средние, откровенно слабые. Однако я хотел бы разбить свой Золотой мяч на части и раздать по кусочку каждому из них. В футболе побеждает команда.

После завершения карьеры игрока Ривера стал вице-президентом Милана, с успехом исполняя свои обязанности на протяжении семи лет. И лишь когда хозяином клуба стал Сильвио Берлускони, пути Джанни и "россонери" разошлись: "правый" Берлускони не смог ужиться с "левоцентристом" Риверой, который решил уйти в политику, став депутатом итальянского парламента, а со временем и Европарламента.

И все-таки окончательно с футболом Ривера не расстался, в 2013 году возглавив технический сектор федерации футбола Италии.

Самым сильным был Милан, в котором играли Барези, Мальдини, Костакурта, Галли, Рейкард, Гуллит и ван Бастен

Самой сильной командой Милана была та, в которой в обороне были итальянцы Барези, Мальдини, Галли и Костакурта, а в атаке — голландцы Рейкард, Гуллит и ван Бастен.

Чезаре Мальдини был очень эффективным и харизматическим защитником, но он играл только правой. Паоло Мальдини превзошел отца в том, что играл двумя ногами.

Я не завидую нынешним центральным нападающим Милана. На них должна играть вся команда, но она вообще играет очень бледно. И причиной я считаю неопределенность с руководством. У игроков нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому нет уверенности в игре.

Я не жалею, что не был частью славного Милана времен Сильвио Берлускони. Я всегда мечтал попробовать себя в политике и как раз получил возможность это сделать.

Месси — чудесный футболист, но Пеле останется лучшим на все времена

Месси — чудесный футболист, игрок, который в данный момент больше всех способен влиять на ход матча. Но был футболист, превосходивший его, и это не Марадона, хотя именно этих двух аргентинцев так любят сравнивать, а Пеле. Он отлично владел обеими ногами, преграсно играл на втором этаже, забивал, организовывал атаки, прессинговал соперника. Пеле останется лучшим на все времена.

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