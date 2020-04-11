Правила жизни

Коло Туре совершил прорыв для Кот-д'Ивуара в АПЛ, а теперь хочет прославлять Африку в качестве тренера.

Мы спрашиваем у Коло, что он думает о поражении Ливерпуля от Уотфорда 29 февраля, которое прервало 18-матчевую победную серию "красных" и положило конец их надеждам повторить достижение Арсенала – сезон без поражений в АПЛ. Бывший защитник обеих этих команд говорит правильные вещи.

"Ливерпуль – невероятная команда. То, что они сделали – невероятно. Они выиграли каждый матч. У нас такого не было – мы несколько матчей побеждали, несколько играли вничью. Сезон без поражений – это не то, о чем ты на самом деле переживаешь".

За исключением того, что он переживает. Втайне сжатые кулаки его выдают. Туре по-прежнему остается членом очень особенного клуба.

Прошло уже более 18 лет с тех пор, как краткосрочный просмотр в Арсенале изменил его жизнь. Он пережил довольно много за этот период. Вдобавок к тому чемпионству в 2004 году он выигрывал другие трофеи с "канонирами", а также с Манчестер Сити и Селтиком. Он играл в важных финалах за Ливерпуль и провел 120 матчей за национальную сборную.

В 2011-м Коло был дисквалифицирован на полгода из-за проваленного теста на "наркотики".

Теперь он работает в тренерском штабе Брендана Роджерса в Лестере и вскоре получит тренерскую лицензию УЕФА Про. В интервью ВВС Коло обсудил свою карьеру, то, как он был источником вдохновения для африканских футболистов, свои тренерские надежды и брата – Яя.

Длинный путь из дома

Туре был одним из первых ивуарийских футболистов в Премьер-лиге – и первым, кто играл в сражающемся за чемпионство клубе. Он ощущал, что обязан преуспеть, чтобы другие могли последовать его примеру.

"У меня действительно было это чувство. Я все должен делать правильно, чтобы люди думали: "Коло Туре приехал из Кот-д'Ивуара, он отлично справляется и это значит, что там есть и другие хорошие игроки". После этого они могли бы поехать и найти новых талантов в моей стране".

"Я очень гордился этим, ведь Дидье Дрогба, Яя, Дидье Зокора, Жервиньо, Саломон Калу и много других игроков из Кот-д'Ивуара приехали сюда, чтобы показать свой талант".

"Были две вещи, которые мне нужно было усвоить очень быстро. Язык и погода. Было тяжело находиться без семьи. И казалось, что всегда идет дождь".

"Однажды мне сказали поехать в Лондон на просмотр. Я выглянул из окна, небо было голубым. "Какой прекрасный день!", — подумал я, надел футболку и отправился в Лондон. Невероятно. Я замерзал. Так я понял, что в этой стране всегда нужно брать пальто".

"Я больше люблю соревноваться, чем Яя"

В июле 2009 года Туре ушел из Арсенала в Манчестер Сити за 14 млн евро. Через год к "горожанам" присоединился его брат Яя. В 2012 они оба были в команде, которая выиграла Премьер-лигу. Фанаты Ман Сити до сих пор поют песню в их честь.

"У меня никогда не было возможности поблагодарить людей, которые придумали эту песню. Это очень трогательно. Когда ты приезжаешь в другую страну, а люди тебя подбадривают, хвалят и даже слагают о тебе песни – для меня с братом это было невероятно".

"Если бы кто-то 15 лет назад сказал мне: "Коло, люди будут петь твое имя по всей Великобритании", я бы переспросил: "Ты шутишь?"

"Не могу сравнивать себя с братом. Понятно дело, как игрок, он был лучше меня. Я знаю, что он любит Сити, но английский для нас не родной, и поэтому он иногда говорил не то, что имел в виду".

"Он был успешнее здесь, он более талантлив. Но я больше люблю соревноваться, чем Яя. Я лучше бегал, лучше работал. Если бы Яя работал так, как я, то со своим талантом он бы выиграл Золотой мяч".

"У меня было ощущение, что я навредил дочери своей дисквалификацией

В марте 2011-го стало известно, что Коло провалил тест на "наркотики". Защитник принял один из препаратов жены, чтобы контролировать свой вес. Впоследствии его дисквалифицировали на шесть месяцев. Из-за этого Коло не сыграл в победном финале Кубка Англии против Сток Сити.

"Это было очень тяжело. Я уделяю огромное внимание своему весу. Даже сейчас взвешиваюсь почти каждый день. Я делал это с начала карьеры".

"Мой вес слегка колеблется туда-сюда, а когда ты набираешь два, три или четыре килограмма, то становишься совсем другим игроком. Поэтому я принимал препараты, которые заставляли меня чаще ходить в туалет. Не знал, что делаю что-то не так. Это шокировало меня, когда я узнал".

"Больше всего меня поразило, когда дочка подошла ко мне и сказала: "Папа, ты принимаешь наркотики?". Один из ребят в ее школе сказал ей: "Мы должны проверить тебя, потому что твой отец наркоман". Мне пришлось объяснять, что в футбольном мире, когда люди говорят "наркотики", это означает просто запрещенный препарат, а не кокаин или что-то в этом роде. У меня было ощущение, что я навредил дочери".

Начало тренерского пути

В сентябре 2017-го Туре сообщил о завершении карьеры, чтобы начать работать в штабе Брендана Роджерса в Селтике. Затем он последовал за ним в Лестер в феврале 2019-го, где стал тренером первой команды. Коло надеется послужить источником вдохновения для африканских тренеров.

"В конце карьеры я начал задумываться о том, что могу дать миру. В чем мои сильные стороны. Я думал о других отраслях, но единственное, что я действительно знаю и что мне действительно нравилось – это футбол. Ощущал, что это та единственная сфера, в которую я способен привнести некоторую креативность. Я хотел передать свой опыт и знания молодому поколению".

"Одна из главных вещей в моем сердце – то, что я из Африки. В топ-лигах Англии или Европы не так много африканских тренеров. Я привык проделывать долгий путь, потому что у меня не было кумиров или образцов для подражания. Поэтому я собираю свои тренерские значки".

"Некоторые из моих друзей, которые тоже играли, возможно, об этом не думали. Но я хочу сделать это, ведь это нужно Африке. Ты начинаешь в одиночку и понятно, что будет тяжело. Но всегда должен быть кто-то, кто станет первым – а остальные подтянутся".

"Я мечтаю, что однажды африканская команда сможет выиграть чемпионат мира. Возможно, для этого понадобится 20 лет, может 30. Возможно, я буду из тех, кто попробовал, но не смог и оставлю это следующему поколению. Но я работаю ради этого. Такова моя цель. Чтобы добиться чего-то, нужно об этом мечтать. Если не мечтаешь, то никогда не получишь желаемого".

"Когда придет время двигаться дальше, мы почувствуем"

Туре два с половиной года впитывает знания, работая под началом Брендона Роджерса. Он благодарен за каждую минуту. Пока что у Коло нет намерения начинать самостоятельную карьеру, но в конце концов это случится.

"Я страстно люблю эту игру. Мне нравится быть с футболистами, давать им советы. Нравится быть позитивным. У вас будут взлеты и падения, но важно продолжать бороться и верить в то, что вы делаете. У меня это происходит само собой".

"Людям нравится работать с хорошими людьми. Пока ты хороший человек с хорошими манерами, стремящийся помочь футболистам выжать максимум, они будут любить тебя. Прямо сейчас я очень доволен своим прогрессом, работой с Брендоном Роджерсом. Я многому учусь. Когда придет время двигаться дальше, мы почувствуем".

Саймон Стоун, ВВС