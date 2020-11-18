Лига наций

В национальной команде не видят причин для технического поражения.

Александр Глывинский высказался относительно сложившейся ситуации с матчем Швейцария — Украина.

"Ну что же, окончательно ясно, что матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина не состоится ни сегодня, ни завтра. Дальнейшую судьбу игры будет решать Дисциплинарный комитет УЕФА, который, согласно соответствующему кодексу, может принять три варианта решения: перенести матч на другую дату, выявить вину одной из команд в том, что игра не состоялась, или жребием определить результат встречи — победа одной из команд или ничья.

Когда именно состоится заседание Дисциплинарного комитета УЕФА сказать трудно, но это точно не будет оперативно. Возможно в этом месяце, возможно в следующем, а может и позже.

Сборная Украины выполняла все предписания, которые требует протокол УЕФА "Возвращение к игре" — регулярные ПЦР-тесты, постоянное ношение защитной маски (снимали только в своих гостиничных комнатах и ​​перед тарелкой в ​​ресторане), социальная дистанция, постоянная дезинфекция рук и отсутствие контактов с окружающим миром.

Если и были тренеры или игроки где-то без масок, то чисто в раздевалке, на тренировке или во время игры — как известно, именно это и разрешено протоколом. Поэтому оснований видеть хоть какую-то вину сборной Украины в том, что произошло распространение коронавируса в команде, просто нет. Здесь дело в самой инфекции, которую не всегда остановишь перечисленными мерами безопасности, она развивается постепенно и передается от одного другому одновременно. Очевидно, что инфекция могла попасть в коллектив снаружи, но где и когда это случилось, теперь сказать сложно: первые положительные тесты были зафиксированы в Германии — 13 ноября, однако заражение могло произойти и раньше".

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"Несмотря на то, что до начала сбора и во время него самого сине-желтые потеряли аж 14 игроков (!!!) из-за положительных ПЦР — тестов (не в счет — Кривцов и Мораес, которых УЕФА допускала к матчу, учитывая "желтый статус игроков" переболевших) — украинцы готовы были сыграть сегодня в Швейцарии!

И это несмотря на то, что уже избавились из-за коронавируса фактически одной команды (если брать во внимание минимальный допустимый состав на игру во время пандемии — 13 игроков)!

У нас в наличии была если не вторя, то еще одна (другая) команда для игры — все с негативными ПЦР-тестами. Однако Украине предложили привезти еще одну — значит третью — с отрицательными тестами. Где же ее взять?

Именно это предложил сделать главный санитарный врач Люцерна. Он считает, что присутствующая в гостинице его города команда несет угрозу заражения для других, хотя у этих ребят и отрицательные ПЦР-тесты. УЕФА пересилить этот фактор не может, поскольку в его регламенте четко прописано — "матч может состояться при наличии минимум 12 игроков и одного вратаря и разрешения местных властей на проведение матча". А разрешения как раз и нет, а есть запрет. Все, делать нечего, даже если все это кажется несправедливым.

Поэтому сборная Украины завтра возвращается в Киев чартерным рейсом из Цюриха — санитарный врач Люцерна позволил, поскольку это не регулярный рейс и им летит только украинская футбольная делегация. Всем ребятам желаем скорейшего выздоровления, а болельщикам — веры и терпения. Теперь сборная ожидает до конца марта, когда по календарю должны начаться отборочные матчи на чемпионат мира-2022. Ну, и конечно, ждем решения УЕФА относительно судьбы матча Швейцария — Украина", — написал пресс-секретарь сборной в своем Facebook-аккаунте.

Напомним, что ранее УЕФА выступил с официальным заявлением по поводу матча Швейцария — Украина.