Нідерланди. Новина
Майбутній тренерський союз із KNVB гальмує питання терміну угоди — фахівець хоче два роки, федерація наполягає на чотирьох.
Арне Слот, Getty Images
21 липня 2026, 23:23
Арне Слот та Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) поки не досягли остаточної домовленості щодо майбутньої співпраці. Про це повідомляє De Telegraaf.
За інформацією джерела, головною проблемою переговорів наразі є не фінансова сторона контракту, а його тривалість. Слот хотів би підписати угоду зі збірною Нідерландів лише на два роки — до завершення чемпіонату Європи-2028.
Водночас у KNVB мають інший план. Представники федерації прагнуть укласти з тренером чотирирічний контракт, який дозволить йому очолити команду не лише на Євро-2028, а й підготувати її до домашнього чемпіонату світу-2030.
Слот був звільнений з Ліверпуля після завершення цього сезону. У разі призначення він має стати наступником Рональда Кумана на чолі збірної Нідерландів.
На чемпіонаті світу-2026 команда Нідерландів завершила виступи вже на стадії 1/16 фіналу, поступившись Марокко у серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний та додатковий час.