Нідерланди. Новина

Майбутній тренерський союз із KNVB гальмує питання терміну угоди — фахівець хоче два роки, федерація наполягає на чотирьох.

Арне Слот та Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) поки не досягли остаточної домовленості щодо майбутньої співпраці. Про це повідомляє De Telegraaf.

За інформацією джерела, головною проблемою переговорів наразі є не фінансова сторона контракту, а його тривалість. Слот хотів би підписати угоду зі збірною Нідерландів лише на два роки — до завершення чемпіонату Європи-2028.

Водночас у KNVB мають інший план. Представники федерації прагнуть укласти з тренером чотирирічний контракт, який дозволить йому очолити команду не лише на Євро-2028, а й підготувати її до домашнього чемпіонату світу-2030.

Слот був звільнений з Ліверпуля після завершення цього сезону. У разі призначення він має стати наступником Рональда Кумана на чолі збірної Нідерландів.

На чемпіонаті світу-2026 команда Нідерландів завершила виступи вже на стадії 1/16 фіналу, поступившись Марокко у серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний та додатковий час.