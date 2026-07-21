Арне Слот та Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) поки не досягли остаточної домовленості щодо майбутньої співпраці. Про це повідомляє De Telegraaf.

За інформацією джерела, головною проблемою переговорів наразі є не фінансова сторона контракту, а його тривалість. Слот хотів би підписати угоду зі збірною Нідерландів лише на два роки — до завершення чемпіонату Європи-2028.

Водночас у KNVB мають інший план. Представники федерації прагнуть укласти з тренером чотирирічний контракт, який дозволить йому очолити команду не лише на Євро-2028, а й підготувати її до домашнього чемпіонату світу-2030.

Слот був звільнений з Ліверпуля після завершення цього сезону. У разі призначення він має стати наступником Рональда Кумана на чолі збірної Нідерландів.

На чемпіонаті світу-2026 команда Нідерландів завершила виступи вже на стадії 1/16 фіналу, поступившись Марокко у серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний та додатковий час.