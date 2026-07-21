Англія

"Вишні" не мають наміру продавати одного зі своїх лідерів, хоча інтерес до хавбека проявляють одразу кілька топклубів.

Борнмут відмовив Челсі у продажі центрального півзахисника Алекса Скотта. Про це повідомляють журналісти Бен Джейкобс та Алекс Крук.

За інформацією джерел, лондонський клуб нещодавно зробив офіційну пропозицію щодо 22-річного англійця. Челсі був готовий заплатити понад 60 мільйонів фунтів стерлінгів, однак керівництво Борнмута відхилило цю пропозицію.

Як зазначається, запропонована сума навіть не наблизилася до оцінки, яку Борнмут встановив для одного зі своїх ключових футболістів. У клубі дали зрозуміти всім потенційним покупцям, що не планують розлучатися зі Скоттом цього літа.

Раніше повідомлялося, що за розвитком ситуації також уважно стежать Манчестер Юнайтед, Арсенал і Манчестер Сіті. Крім того, як зазначалося, сам футболіст відмовився продовжувати контракт із Борнмутом, хоча його чинна угода розрахована до літа 2028 року.

Скотт перейшов до Борнмута влітку 2023 року. У сезоні-2025/26 він провів 39 матчів у всіх турнірах, забив чотири м'ячі та віддав одну результативну передачу, остаточно закріпившись у статусі одного з лідерів команди.