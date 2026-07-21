Зірковий японець може змінити Шотландію на Англію.
Дайдзен Маеда, Getty Images
21 липня 2026, 21:21
Вінгер Селтіка Дайдзен Маеда може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, у послугах 28-річного японця зацікавлений новачок Прем'єр-ліги Іпсвіч Таун.
Зазначається, що клуби вже розпочали попередні переговори щодо можливого трансферу гравця, але без офіційних пропозицій. Сам японець не проти переїхати до АПЛ.
Маеда виступає за Селтік з 2022 року. Минулого сезону він провів 54 матчі, в яких забив 17 голів та віддав десять гольових передач. Також він відіграв три матчі на ЧС-2026, де забив один гол.
Раніше повідомлялося, що Іпсвіч Таун розпочав переговори щодо трансферу захисника Лілля Алекссандро.