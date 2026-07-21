Франція

Легендарному голкіперу ще потрібно отримати необхідну тренерську ліцензію.

Майбутній головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан планує запросити до свого штабу легендарного воротаря Фаб'єна Бартеза. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, Зідан хоче довірити колишньому голкіперу Манчестер Юнайтед та збірної Франції посаду тренера воротарів. Однак наразі реалізацію цієї ідеї стримує відсутність у Бартеза необхідної тренерської ліцензії.

Повідомляється, що Федерація футболу Франції та сам Зідан наполягають на тому, щоб усі члени тренерського штабу мали відповідну кваліфікацію. Це є принциповою позицією майбутнього наставника, який прагне сформувати професійну команду однодумців.

Саме тому зараз Зідан шукає можливість якнайшвидше організувати для Бартеза проходження необхідних курсів, щоб той отримав ліцензію та зміг офіційно приєднатися до тренерського штабу збірної Франції.

Раніше повідомлялося, що Зідан активно формує свою команду напередодні початку роботи з національною збірною та планує повністю оновити тренерський штаб, зробивши ставку на людей, яким довіряє.