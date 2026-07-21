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Андрій Засуха прокоментував ситуацію навколо ліміту легіонерів в УПЛ.

Президент Колоса Андрій Засуха прокоментував рішення УАФ щодо ліберизації ліміту на легіонерів в УПЛ, яке дозволяє клубам одночасно випускати на полі сім легіонерів та одного гравця з паспортом країн ЄС.

"Хочеться, щоб на остаточне рішення впливала насамперед позиція тих керівників клубів, котрі реально працюють на розбудову українського футболу, котрі опікуються зміцненням і розширенням інфраструктури, забезпечують режим найбільшого сприяння власним академіям, прагнуть готувати кадри для національних команд. Не відповідатиму за когось із тих, хто наполягає на збереженні ліміту. Вочевидь, у кожного з них – свої мотиви, свої аргументи вчиняти саме так. Скажу лише за себе і за Колос.

Нам є чим пишатися. Свого часу за два сезони візитний клуб Ковалівки – найменшого населеного пункту, коли-небудь представленого в еліті українського футболу, – пройшов шлях від дебютанта до учасника єврокубків. Крім першої команди клубу, сьогодні функціонують Колос-2, Колос U-21 і U-19, жіночий колектив і команда з ампфутболу Колос-Буревій, а також склади всіх вікових категорій академії.

Уся ця структура зберігається і підтримується в належному стані, незважаючи на повномасштабну війну. Ба більше – не припиняємо ми й футбольного будівництва, намагаючись зазирнути в день завтрашній, зрозуміти своє тамтешнє місце, свої перспективи.

Саме з огляду на це вважаю, що послаблення ліміту на легіонерів – шлях, м’яко кажучи, хибний і недальновидний. Спілкуючись із батьками учнів дитячої школи Колоса, чув уже багато запитань на цю тему – мовляв, чому до наших дітей у нашій же країні ставлення, як до гастарбайтерів? Чому преференції віддаються бразильцям чи африканцям, а мрії своїх вихованців – досягти спортивних вершин, пробитися до місця під футбольним сонцем – робляться все більш примарними?

Розумію й усім серцем поділяю прагнення України стати повноправним членом європейської спільноти. В футболі – також. Але ж у Європі, крім поодиноких винятків, не тільки встановлюють рівноправність для гравців усіх членів ЄС, але й – у першу чергу – захищають власну зміну! Там забезпечують передумови не лише для якісної підготовки резерву, але й чітко прокреслюють шляхи для реалізації таланту юних зірочок.

Наш випадок у цьому плані – аж ніяк не для винятків, Україна сьогодні в такому становищі, що про майбутнє треба дбати вже зараз. А футбольне майбутнє – це саме ті малюки, що приходять до футбольних секцій із надією: спочатку вдягти форму Колоса, потім пробитися до першої команди клубу, згодом – потрапити до збірної. Не можна ці надії перекреслювати чиїмось керівним пером, потураючи тим, хто не звик працювати в довгу, але має тактичні плани на досягнення турнірного результату, підкріплені відповідними фінансовими можливостями. Інакше ми й у дітей охоту до футболу відіб’ємо, і збірні України приречемо на кадровий голод через кілька років.

Я – не проти чесної конкуренції, вона загартовує. Я не проти законів футбольного ринку. Проте й вони, на мій погляд, мають не тільки відповідати світовим тенденціям, але й враховувати українські реалії. Ми не можемо забувати, в який період історії та в якій країні живемо, кого представляємо, для кого граємо", — наводить слова Засухи прес-служба Колоса.

Раніше повідомлялося, що УАФ затвердила новий регламент УПЛ на сезон-2026/27.