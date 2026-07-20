Нідерланди. Новина

Турецький вінгер приєднався до нідерландського клубу на правах вільного агента, уклавши дворічний контракт.

Неймеген оголосив про підписання турецького вінгера Емре Мора. Про це повідомила офіційна пресслужба нідерландського клубу.

28-річний футболіст уклав із Неймегеном контракт терміном на два роки. Перед підписанням угоди Мор певний час тренувався разом із командою під керівництвом Діка Схредера, після чого переконав тренерський штаб у своїй готовності допомогти клубу.

Емре Мор перебрався до Неймегена на правах вільного агента після завершення співпраці з Фенербахче. У минулому сезоні турецький вінгер не провів жодного офіційного матчу за стамбульський клуб, оскільки не входив до планів тренерського штабу.

За свою кар'єру Мор виступав за низку відомих європейських клубів, серед яких Боруссія Дортмунд, Сельта, Галатасарай і Фенербахче. Також на його рахунку 15 матчів у складі національної збірної Туреччини.

Нагадаємо, у новому сезоні Неймеген стартуватиме у кваліфікації Ліги чемпіонів. У третьому відбірковому раунді нідерландський клуб зустрінеться з Олімпіакосом.