Англія

Саудівський клуб досяг принципової домовленості з Вест Гемом та отримав дозвіл на медогляд вінгера.

Вінгер Вест Гема Крісенсіо Саммервілл близький до продовження кар'єри в Аль-Хілялі.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, саудівський клуб досяг принципової домовленості з англійцями щодо трансферу 24-річного нідерландця.

За інформацією джерела, сума угоди становитиме 80 мільйонів євро. Після того як Аль-Хіляль запропонував футболісту значно покращені фінансові умови, Саммервілл погодився на перехід та вже отримав дозвіл пройти медичне обстеження.

Ще у травні Аль-Хіляль виходив на представників вінгера, однак тоді гравець хотів дочекатися варіантів із європейських чемпіонатів. Одним із головних претендентів на Саммервілла була Рома, яка зробила три офіційні пропозиції.

Остання з них становила 47 мільйонів євро плюс бонуси, і, як повідомлялося раніше, римський клуб не планував підвищувати її. Керівництво Роми також просило визначеності щодо майбутнього футболіста протягом 24 годин, однак у підсумку програло боротьбу саудівському клубу.

Минулого сезону Саммервілл провів 34 матчі за Вест Гем у всіх турнірах, забив сім голів та віддав п'ять результативних передач. Попри виліт лондонського клубу до Чемпіоншипу, нідерландець залишався одним із його ключових гравців.