Саудівський клуб досяг принципової домовленості з Вест Гемом та отримав дозвіл на медогляд вінгера.
Крісенсіо Саммервілл, Getty Images
21 липня 2026, 21:56
Вінгер Вест Гема Крісенсіо Саммервілл близький до продовження кар'єри в Аль-Хілялі.
Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, саудівський клуб досяг принципової домовленості з англійцями щодо трансферу 24-річного нідерландця.
За інформацією джерела, сума угоди становитиме 80 мільйонів євро. Після того як Аль-Хіляль запропонував футболісту значно покращені фінансові умови, Саммервілл погодився на перехід та вже отримав дозвіл пройти медичне обстеження.
Ще у травні Аль-Хіляль виходив на представників вінгера, однак тоді гравець хотів дочекатися варіантів із європейських чемпіонатів. Одним із головних претендентів на Саммервілла була Рома, яка зробила три офіційні пропозиції.
Остання з них становила 47 мільйонів євро плюс бонуси, і, як повідомлялося раніше, римський клуб не планував підвищувати її. Керівництво Роми також просило визначеності щодо майбутнього футболіста протягом 24 годин, однак у підсумку програло боротьбу саудівському клубу.
Минулого сезону Саммервілл провів 34 матчі за Вест Гем у всіх турнірах, забив сім голів та віддав п'ять результативних передач. Попри виліт лондонського клубу до Чемпіоншипу, нідерландець залишався одним із його ключових гравців.