Нідерланди. Новина

Максіміліан не вразив Аякс, але в нього вірять в АЗ.

Мілан попрощався з лівим вінгером своєї "молодіжки" Футуро Максіміліаном Ібрагімовичем, передає офіційний сайт "россонері".

Шанс заявити про себе 19-річному шведу надали в Алкмарі. Проте перш ніж приєднатися до Йонг АЗ, Ібрагімович має відновитися після незначної травми. Наразі невідомо, коли Максіміліан зможе повернутися на поле.

"Коли відповідний момент настане, він отримає можливість продовжити свій розвиток, адже в клубі впевнені, що Ібрагімович буде цінним для клубу в довгостроковій перспективі", — повідомляється на офіційному сайті АЗ.

Через пошкодження фланговий нападник не закріпився в Йонг Аякс у другій половині сезону-2025/26, взявши участь у лише чотирьох матчах (76 хвилин). Амстердамський клуб міг викупити орендованого гравця, але відмовився від подальших його послуг.

Як і "молодіжка" амстердамців, Йонг АЗ виступає в другому за статусом дивізіоні Нідерландів. Деталі контракту й трансферу старшого сина легендарного Златана Ібрагімовича сторонами не розкриваються. У першій половині минулої кампанії Максиміліан відзначився п'ятьма голами й чотирма асистами в 16-ти матчах за Мілан Футуро в Серії D.

Зауважимо, що молодший брат гравця Вінсент (18-річний опорний півзахисник) представляє Мілан U-20.