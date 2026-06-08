Польща

Зацікавлений клуб вже погодив особистий контракт для українця.

Вінгер Гурніка Забже Максим Хлань може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Meczyki.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного українця зацікавлений Відзев, який вже погодив із футболістом фінансові деталі контракту.

Також наголошується, що керівництво Віддзева готове виплатити прописану клаусулу у розмірі трьох мільйонів євро.

Минулого сезону Хлань провів 31 матч, у яких забив вісім голів і віддав чотири асисти. Його контракт розрахований до літа 2027 року.

За підсумками сезону Гурнік посів друге місце у чемпіонаті Польщі та кваліфікувався у відбір Ліги чемпіонів, тоді як Відзев фінішував на 14 місці.