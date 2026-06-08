Польща

Андрій Шахов розповідає про Вєчісту, що дебютує у польській Екстраклясі.

Одне з найкрасивіших міст Польщі, Краків, стає унікальним не лише в історичному, а й у футбольному плані. Чи багато ви назвете в Європі міст, які не є столицями або просто найбільшими містами своїх країн, що мали б таке велике представництво в еліті футбольного чемпіонату? Зрозуміло, що є Лондон, Будапешт, Мадрид, Рейк'явік, Київ, Софія, Нікосія, Стамбул (не столиця, а найбільше місто Туреччини). Мабуть, можна згадати давній Порту. Був період, коли одночасно в еліті грали Порту, Боавішта і Сальгейруш, але з нинішньої доби на думку спадає лише Краків. Можна, звичайно, згадати Гарбарнію, яка здобувала чемпіонство Польщі у 1931 році, або Хутник, який наприкінці минулого століття став бронзовим призером.

Наступного сезону це місто на півдні Польщі в Екстраклясі представлятимуть одразу три команди. До Краковії, яка важко, в останньому турі, але все-таки зберегла місце в еліті, приєднуються ще дві команди – Вісла та Вєчиста. Вісла – гранд польського футболу, команда, яка посідає четверте місце за кількістю чемпіонських титулів та друге — за кількістю потраплянь у трійку призерів. Ця команда після не дуже тривалої паузи повертається до еліти, причому повертається з лігочемпіонськими, як заявляють у клубі, амбіціями.

А ось Вєчиста …

Багатій, про якого нічого не відомо

Вєчиста – стовідсотковий новачок польського чемпіонату. Команда, яка за шість років пройшла шлях від шостого дивізіону до Екстракляси! Нижчі дивізіони команда буквально пролітала. Так, у сезоні 2020/2021 Вєчиста виграла усі 28 матчів із різницею м'ячів 216-8!!! Саме тоді про Вєчисту заговорили у Польщі. Річ у тім, що саме у 2020 році клуб купив Войцех Квєтень, чиї статки оцінюються приблизно у 117 мільйонів євро. При цьому про нього відомо небагато навіть у самій Польщі. Це справжня «темна конячка», яка не світиться в пресі, не дає інтерв'ю, не бере участі в якихось богемних заходах, а фотографам заборонено знімати VIP-ложу Вісли або Вєчісти, якщо там перебуває Квєтень. А якщо хтось сфотографував і це помітили, у справу втручається охорона…

Більше того, кажуть, що навіть своїм друзям та співробітникам він забороняє розповідати про себе публічно. Подейкують, що він веселий та товариський, але достовірно відомо, що він не пропускає практично жодного домашнього матчу свого улюбленого Челсі, та й просто любить злітати на якийсь топовий футбольний матч. За Квєтеня був лише один сезон, за підсумками якого команда не змогла піднятися на наступний щабель в ієрархії польського футболу!

Напевно, у першій половині 2026 року він дав більше інтерв'ю, аніж за все попереднє життя. І вся справа у Вєчісті. З одного боку, ви вже це чудово зрозуміли, що це клуб із величезними фінансовими можливостями, але з іншого боку, це клуб дуже проблемний.

Проблемна Вєчіста

Зі старту сезону Вєчіста була серед лідерів другого ешелону, та й склад у неї один із найсильніших у лізі. Справа в тому, що Квєтень активно вкладає у Вєчисту і команда регулярно поповнюється відомими гравцями. Так, сумарно у минулому сезонi всі клуби другого польського дивізіону витратили на новачків трохи менше ніж 2,1 млн. євро. Із них 1,6 млн. заплатила іншим клубам Вєчіста.

У нижчих лігах команду тренував легендарний захисник Францішек Смуда, призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон Польщі з Відзевом та Віслою, колишній наставник збірної Польщі. Грали за команду колишні гравці збірної Славомір Пешко та Радослав Маєвскі, француз Тібо Мулен, дворазовий чемпіон Польщі у складі Легії. Ну а найвідомішим гравцем Вечісти став бразилець Лукас Піазон, який раніше пограв у тому ж Челсі та інших відомих клубах (Сан-Паулу, Ботафого, Фулхем, Айнтрахт…). У минулому чемпіонаті на рахунку Піазона лише два голи та п'ять асистів (для порівняння: у лідера команди Лісандро Семедо — 9+11, а у найкращого бомбардира, австрійця Штефана Файєртага — 14 голів).

Проблеми розпочалися у другій половині сезону. Почали поширюватися чорні для нечисленних шанувальників клубу чутки про те, що Квєтень стає акціонером Вісли, причому мажоритарним; що всі гравці Вєчісти попереджені про те, що наприкінці сезону вони набувають статусу вільних агентів, а сама Вєчіста стане мало не фарм-клубом Вісли. Чутки довелося спростовувати і клубу, і самому Квєтеню. Додамо сюди те, що Вєчіста не могла отримати ліцензію на право грати не лише в Екстраклясі, а й навіть у другому польському ешелоні (у Польщі всі клуби Екстракляси мають бути акціонерними товариствами, а Вєчіста не виконувала цієї вимоги)! Клуб подав кілька апеляцій і зрештою домігся свого. Як домігся і на футбольному полі, вигравши стиковий турнір за право підвищитися у класі. Після перемоги у фіналі над Хробри Войцех Квєтень виписав команді премію у півтора мільйона злотих (понад 350 000 євро).

Проте багато труднощів не подолано. І головна з них – відсутність стадіону. Ті два, які орендував клуб минулого сезону, не підходять для проведення матчів Екстракляси, а зі стадіоном Вісли поки неясність: а раптом Шахтар захоче там грати матчі Ліги чемпіонів (останні чутки були про те, що ні Шахтаря, ні Вєчисти, ні збірної України на арені Вісли не буде, а сама Вісла вирішила берегти власне поле виключно для своїх потреб, тим більше там були проблеми з газоном). Саме з цієї причини у Польщі ще немає календаря на наступний сезон, і останній термін його появи – кінець другого тижня червня.

Ще одна проблема Вєчісти у тому, що насправді ця команда без уболівальників. Дивуватися цьому не доводиться: історії немає, трофеїв немає, навіть свого дому, тобто стадіону, немає. Тому припустимо, що саме домашня арена Вєчісти стане найменш відвідуваною наступного сезону в польській Екстраклясі. І це незважаючи на гарантовану порцію якихось відомих новачків. Таким може стати, наприклад, лідер атаки Ягелонії Афіміко Пулулу, який поки що чекає на пропозиції з-за кордону. На перегляді вже побували український захисник львівського Руху Віталій Роман та вихованець київського Динамо Самба Діалло, але обидва не підійшли, що вкотре свідчить про рівень амбіцій новачка польської Екстракляси.

Ну а головний мінус клубу для нечисленних уболівальників напевно в тому, що, судячи з усього, у Вєчісти все тримається на одній людині. І боюся, як тільки Вєчіста перестане бути цікавою її власнику, вона різко звалиться у підвали польського футболу.