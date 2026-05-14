Польща

Український півзахисник залишиться в польському клубі після повернення від важкої травми.

Український хавбек Владислав Кочергін підписав новий контракт із Ракувом. Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Нова угода 30-річного футболіста діятиме до кінця червня 2027 року та містить опцію продовження ще на один сезон. Попередній контракт українця був розрахований до літа 2026 року.

Кочергін виступає за Ракув із березня 2022 року, коли приєднався до команди у статусі вільного агента. Відтоді він провів 135 матчів у всіх турнірах, забив 25 голів та допоміг клубу виграти чемпіонат Польщі, Кубок і Суперкубок країни.

У червні 2025 року півзахисник отримав серйозну травму — розрив хрестоподібних зв’язок коліна та пошкодження меніска. Через це він пропустив майже рік і повернувся на поле лише 8 травня 2026 року у матчі проти Корони Кельце.