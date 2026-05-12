Український хавбек Лехії отримав високу оцінку після результативного матчу проти Відзева.

Півзахисник Лехії Іван Желізко потрапив до символічної збірної 32-го туру чемпіонату Польщі за версією статистичного порталу SofaScore.

Українець став одним із найкращих гравців туру, незважаючи на поразку своєї команди від Відзева з рахунком 1:3. Саме Желізко відзначився єдиним голом гданського клубу в цьому матчі.

За свою гру 25-річний хавбек отримав оцінку 8,1. Найкращим футболістом туру було визнано Себастьяна Бергера, який оформив два голи та одну результативну передачу у зустрічі з Лехією.

Желізко виступає за польський клуб із серпня 2023 року. За цей час українець провів 86 матчів, у яких забив 13 м’ячів та віддав 9 асистів.