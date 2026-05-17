У матчі 33 туру польської Екстракляси Лех у гостях здобув впевнену перемогу над Радом'яком із рахунком 3:1.

Таким чином, за тур до фінішу сезону Лех гарантував собі другий поспіль чемпіонський титул, випереджаючи Гурнік на шість очок, а також Ягеллонію, яка має гру в запасі, на сім балів.

Для клубу з Познані це був ювілейний десятий чемпіонський титул, а рекордсменом за цим показником є ​​Легія — 15.

Також додамо, що єврокубкова кампанія для Леха розпочнеться з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів у Шляху чемпіонів.