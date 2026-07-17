Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

ФІФА та влада США тримають ситуацію з якістю повітря під контролем.

Проведення довгоочікуваного фіналу Чемпіонату світу з футболу між збірними Іспанії та Аргентини на стадіоні MetLife в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі) не перебуває під загрозою. Як повідомляють джерела ESPN, керівництво ФІФА не висловлює занепокоєння щодо можливого перенесення матчу, оскільки прогнози погоди в регіоні поступово покращуються.

Раніше посадовці Нью-Йорка та Нью-Джерсі були змушені оголосити попередження про небезпечний стан здоров'я через густий дим від масштабних лісових пожеж у Канаді, які накрили значну частину північного сходу США. Ситуація була настільки серйозною, що матч MLS між Ванкувер Вайткепс та Чикаго Файр довелося скасувати.

У четвер Управління з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка погано оцінювало якість повітря, проте вже у п'ятницю ситуація почала стабілізуватися. Національна метеорологічна служба зазначила, що хоча дим ще залишається, його інтенсивність знижується.

Головною невизначеністю залишаються можливі опади перед вихідними. Питання проведення фіналу вийшло на найвищий політичний рівень:

Президент США Дональд Трамп запланував особисту зустріч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Представники Білого дому, зокрема виконавчий директор Робочої групи FIFA Ендрю Джуліані, активно обговорюють екологічну ситуацію з керівним органом футболу.

Негода вже втручалася в перебіг цього Чемпіонату світу. Зокрема, матч Англія – Мексика затримали на годину, а поєдинок між Францією та Іраком перервали більш ніж на дві години. Цього разу занепокоєння експертів викликало рішення збірної Іспанії провести тренування на відкритому повітрі в Іст-Гановері, незважаючи на небезпечні умови.

Проте самі гравці залишаються максимально зосередженими. Для гри, яка є такою ж важливою, як фінал чемпіонату світу, потрібно вміти максимально ігнорувати зовнішні фактори.

"На щастя, ми ретельно ставимося до кожної деталі завдяки федерації та організаторам", — підкреслив півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно.

У неділю Аргентина спробує захистити свій титул і здобути другу поспіль перемогу на Чемпіонатах світу, тоді як Іспанія боротиметься за свій другий трофей в історії (після перемоги у 2010 році).

Окрім командного протистояння, на вболівальників чекає неймовірна розв'язка в боротьбі за Золотий бутсу. Перед фіналом та матчем за третє місце у Маямі ситуація виглядає так:

Ліонель Мессі (Аргентина) — 8 голів

Кіліан Мбаппе (Франція) — 8 голів

Джуд Беллінгем (Англія) — 6 голів

Гаррі Кейн (Англія) — 6 голів

Мікель Оярсабаль (Іспанія) — 5 голів

Усман Дембеле (Франція) — 5 голів

Усі голи, забиті як у фіналі, так і у втішному матчі за "бронзу", підуть у загальний залік, тож інтрига зберігатиметься до останніх секунд турніру.